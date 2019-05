++ Privater Konsum war im ersten Quartal Hauptfaktor für BIP-Wachstum in Deutschland ++ Deutsche EMIs verbessern sich nicht ++ DE30 und andere europäische Aktienindizes rückläufig ++Betrachtet man die deutsche Wirtschaft als auch andere europäische Volkswirtschaften, so könnte man zu dem Schluss kommen, dass die Berechenbarkeit der EMIs in den vergangenen Monaten deutlich abgenommen hat. Obwohl die EMIs zum verarbeitenden Gewerbe im ersten Quartal einbrachen, war dies in den BIP-Daten überhaupt nicht zu erkennen. Natürlich macht das verarbeitende Gewerbe nur einen Teil der Gesamtwirtschaft aus (Dienstleistungssektor hat größeren Einfluss), aber besonders in Deutschland nimmt der Fertigungssektor im Vergleich zu anderen Ländern eine wichtige Rolle ein. Die Details des überraschend positiven BIP-Berichts aus Deutschland für das erste Quartal zeigen, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...