BankM - Repräsentanz der flatex Bank AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 4 b) und 5 der VO-EU Nr. 596/2014 des EU Parlaments und des Rates vom 16.04.14 über Marktmissbrauch und gemäß Art. 6 Abs. 2 der DVO-EU 2016/1052 der Kommission vom 08.03.16 über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen DGAP-News: BankM - Repräsentanz der flatex Bank AG / Schlagwort(e): Sonstiges BankM - Repräsentanz der flatex Bank AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 4 b) und 5 der VO-EU Nr. 596/2014 des EU Parlaments und des Rates vom 16.04.14 über Marktmissbrauch und gemäß Art. 6 Abs. 2 der DVO-EU 2016/1052 der Kommission vom 08.03.16 über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen 23.05.2019 / 14:59 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Bekanntmachung nach Artikel 5 Absatz 4 b) und Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über Marktmissbrauch ("Marktmissbrauchsverordnung") und gemäß Artikel 6 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen Die flatex Bank AG, Frankfurt am Main, hat über ihre Repräsentanz BankM, Frankfurt am Main, als Stabilisierungsmanager im Zusammenhang mit dem Börsengang der Frequentis AG, Wien, und der erstmaligen Zulassung der auf den Inhaber lautenden Stückaktien (Stammaktien) der Frequentis AG mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00 (ISIN: ATFREQUENT09; WKN: A2PHG5; Börsenkürzel: FQT) zum Handel im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und im Regulierten Markt der Wiener Börse (prime market) im Zeitraum vom 14.05.2019 bis einschließlich 20.05.2019 die nachstehend einzeln angehängten Stabilisierungsmaßnahmen an der Frankfurter Wertpapierbörse durchgeführt: Ausführungszeit Kauf (K) / Nominale Ausführungspreis Wäh- Han- Verkauf (Stücke) run- dels- (V) g platz 14.05.2019, K 9.680 18,00 EUR XETRA 09:15:08 14.05.2019, K 10.000 18,00 EUR XETRA 09:15:08 14.05.2019, K 4.147 17,80 EUR XETRA 09:17:49 14.05.2019, K 847 17,70 EUR XETRA 09:18:04 14.05.2019, K 853 17,80 EUR XETRA 09:18:04 14.05.2019, K 4.153 17,70 EUR XETRA 09:18:05 14.05.2019, K 9.513 17,50 EUR XETRA 09:18:21 14.05.2019, K 487 17,50 EUR XETRA 09:18:24 14.05.2019, K 5.177 17,00 EUR XETRA 09:54:36 14.05.2019, K 1.000 17,00 EUR XETRA 09:54:41 14.05.2019, K 1.177 17,00 EUR XETRA 09:54:48 14.05.2019, K 3.823 17,00 EUR XETRA 09:54:48 14.05.2019, K 4.000 17,00 EUR XETRA 09:54:51 14.05.2019, K 728 17,00 EUR XETRA 14:29:51 14.05.2019, K 812 17,00 EUR XETRA 14:29:51 14.05.2019, K 603 17,00 EUR XETRA 14:30:39 14.05.2019, K 535 17,00 EUR XETRA 14:30:46 14.05.2019, K 671 17,00 EUR XETRA 14:31:09 14.05.2019, K 533 17,00 EUR XETRA 14:31:45 14.05.2019, K 602 17,00 EUR XETRA 14:32:09 14.05.2019, K 219 17,00 EUR XETRA 14:39:09 14.05.2019, K 339 17,00 EUR XETRA 14:39:09 14.05.2019, K 535 17,00 EUR XETRA 14:39:12 14.05.2019, K 10.000 17,00 EUR XETRA 14:42:56 14.05.2019, K 9.246 17,00 EUR XETRA 14:42:56 14.05.2019, K 4.545 17,00 EUR XETRA 14:57:04 14.05.2019, K 491 17,00 EUR XETRA 14:57:04 14.05.2019, K 386 17,00 EUR XETRA 14:57:04 14.05.2019, K 721 17,00 EUR XETRA 14:58:21 14.05.2019, K 474 17,00 EUR XETRA 14:58:30 14.05.2019, K 3.000 17,50 EUR XETRA 17:35:17 Summe Käufe 89.297 17,37717 14.05.2019 Gesamt- volumengewichte- zahl ter Durchschnittskurs 21.05.2019, K 410 17,98 EUR XETRA 14:00:37 21.05.2019, K 3.677 18,00 EUR XETRA 14:00:37 21.05.2019, K 658 18,00 EUR XETRA 14:00:37 21.05.2019, K 120 18,00 EUR XETRA 14:03:18 21.05.2019, K 135 18,00 EUR XETRA 14:13:24 Summe Käufe 5.000 17,99836 21.05.2019 Gesamt- volumengewichte- zahl ter Durchschnittskurs 22.05 2019, K 655 18,00 EUR XETRA 09:53:34 22.05.2019, K 2.500 18,00 EUR XETRA 09:53:34 22.05.2019, K 2.500 18,00 EUR XETRA 09:58:32 22.05.2019, K 48 18,00 EUR XETRA 09:58:32 22.05.2019, K 324 17,90 EUR XETRA 11:39:49 22.05.2019, K 20 17,90 EUR XETRA 11:46:30 22.05.2019, K 655 18,00 EUR XETRA 12:13:09 22.05.2019, K 345 18,00 EUR XETRA 12:13:09 22.05.2019, K 250 18,00 EUR XETRA 12:15:32 22.05.2019, K 1.174 18,00 EUR XETRA 12:15:32 22.05.2019, K 1.576 18,00 EUR XETRA 13:48:31 Summe Käufe 10.047 17,99658 22.05.2019 Gesamt- volumengewichte- zahl ter Durchschnittskurs Summe Käufe 104.344 17,46658 14.05.2019 - 22.05.2019 22.05.2019, V -7.058 17,50* EUR OTC 16:11:00 22.05.2019, V -5.000 17,50* EUR OTC 16:15:00 22.05.2019, V -6.000 17,50* EUR OTC 16:39:00 Summe Verkäufe -18.058 17,50000 22.05.2019 Gesamt- volumengewichte- zahl ter Durchschnittskurs Summe Gesamt 86.286 17,46658 14.05.2019 - 22.05.2019 Gesamt- volumengewichte- zahl ter Durchschnittskurs * Ausführungspreis Verkauf = volumengewichteter Durchschnittspreis XETRA 14.05.2019 - 21.05.2019 Handelsplatz: XETR (Regulierter Markt der Frankfurter Wertpapierbörse) 23.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 815225 23.05.2019 AXC0218 2019-05-23/14:59