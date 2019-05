Mit der Etablierung eines zweiten Produktionsstandortes in Bayern will die Schreiner Group ihre Wachstumsmöglichkeiten langfristig absichern. Die Logos am Gebäude in Dorfen werden demnächst montiert.Die Eröffnung des neuen Produktionsstandorts der Schreiner Group in Dorfen bei Erding (Oberbayern) rückt in greifbare Nähe: Anfang Mai wurde die erste Siebdruckanlage geliefert, aufgebaut und testweise in Betrieb genommen. Der Startschuss für einen erfolgreichen Produktionsaufbau ist damit gefallen. Mit einer zweiten Niederlassung in der Metropolregion München und der Schaffung weiterer Produktionskapazitäten ...

