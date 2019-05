US-amerikanische Staatsanleihen sind am Donnerstag mit Kursgewinnen in den Handel gegangen. Im Gegenzug ist die Stimmung am Aktienmarkt negativ. Vor allem die politische Unsicherheit im Zuge des US-chinesischen Handelsstreits lässt Anleger vermehrt zu als sicher geltenden Staatspapieren greifen.

Neuigkeiten von der US-Notenbank Fed hatten kam Auswirkungen am Rentenmarkt. Am Vorabend hatten die Währungshüter ihr Protokoll ("Minutes") der Zinssitzung am 1. Mai veröffentlicht. Sie bestätigten dabei ihren vorsichtigen geldpolitischen Kurs und stellten einen unveränderten Leitzins in Aussicht.

Zweijährige Anleihen stiegen um 1/32 auf 100 3/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,2 Prozent. Fünfjährige Anleihen zogen um 3/32 auf 100 13/32 Punkte an. Sie rentierten mit 2,15 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen gewannen 6/32 auf 100 4/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,36 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren kletterten um 15/32 auf 101 25/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,79 Prozent./elm/fba

