In diesem Sommer findet erneut das erfolgreiche Mode-Format "fashion2sea" an Bord des Luxusschiffes EUROPA 2 statt - dieses Mal mit dem bekannten Designer-Duo ODEEH. Auf einer Kreuzfahrt entlang Europas Westküste im August präsentieren die erfolgreichen deutschen Designer den Gästen im Rahmen einer großen Fashionshow eine exklusiv für die EUROPA 2 zusammengestellte Kollektion. In Kooperation mit dem führenden Modemagazin VOGUE wird eine Pop-up Boutique an Bord durch Chefredakteurin Christiane Arp kuratiert und eröffnet.



Während die EUROPA 2 im August 2019 entlang Europas Westküste kreuzt, wird das Schiff zum Runway. Seit 2008 stehen die Designer Otto Drögsler und Jörg Ehrlich mit ihrem erfolgreichen Label ODEEH für rar gewordene Atelier-Tradition. An Bord der EUROPA 2 präsentieren sie den Gästen im Rahmen einer Modenschau an Bord des Schiffes vor Bordeaux eine exklusiv für diese Reise entworfene Capsule Collection sowie Highlights ihrer neuen Kollektion.



Unter dem Motto "VOGUE loves MS EUROPA 2" kuratiert Christiane Arp, Chefredakteurin der deutschen VOGUE und Präsidentin des Fashion Council Germany, den Store an Bord, in dem neben ODEEH weitere hochwertige deutsche Designer des Fashion Council Germany präsentiert werden: Layla de Mue, Lika Mimika, PB 0110, Phylyda und Stiebich & Rieth. Die Gäste können ihre Lieblingsstücke direkt an Bord erwerben, mit den Designern ins Gespräch kommen und sich beraten lassen. Am Eröffnungstag haben interessierte Gäste zudem die Gelegenheit, Christiane Arp persönlich bei einem Fachgespräch über Mode an Bord zu erleben.



Tipps und Tricks für das richtige Haar- und Make-up-Styling erhalten die Gäste in Workshops des bekannten Stylisten Dimitris Dimitrakoudis.



fashion2sea-Reise vom 07.08. bis 19.08.2019 (12 Tage), von Lissabon nach Hamburg. Weitere Informationen zur Reise unter http://www.hl-cruises.de/reise-finden/EUX1917



