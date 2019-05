BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) richtet sich offenbar nicht darauf ein, dass es zu einer schnellen Einigung im festgefahrenen Streit um die Reform der Grundsteuer kommt. Er sei in der Diskussion "entspannt", betonte der Finanzminister bei einer Diskussion des Grundstückseigentümer-Verbandes Haus & Grund Deutschland in Berlin. "Wenn wir am 1. Dezember im Bundestag sind, kommen wir auch noch zu Rande. Ich hoffe, dass es ein bisschen schneller geht, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das ganz einfach wird", sagte Scholz.

Ursprünglich sollte es zu dem Gesetz bereits im April eine Kabinettsbefassung geben. Nach wie vor steht aber noch kein Kabinettstermin dafür fest, weil Scholz mit der Union über die Möglichkeit abweichender Regelungen für die Länder streitet. Damit wird die Zeit auch knapp, um es noch vor der Sommerpause ins Parlament zu bringen.

Der Finanzminister verteidigte in einer zum Teil emotional geführten Debatte bei den Grundstückseigentümern das von ihm vorgeschlagene Reformmodell, das auf wertabhängigen Komponenten wie dem Grundstückswert und der Durchschnittsmiete basiert. Zudem sagte Scholz erneut zu, das Grundsteueraufkommen von derzeit knapp 15 Milliarden Euro solle nach der Reform nicht steigen. "Es soll nicht mehr werden, aber auch nicht weniger", erklärte er. "Wir haben immer gesagt, dass es zu keinem höheren Aufkommen kommen soll."

Die großen Städte und Kommunen hätten ihm bereits zugesagt, den Hebesatz künftig entsprechend anzupassen, erklärte Scholz. Erzwingen könne man dies nicht, da der Hebesatz laut Grundgesetz in der Verantwortung der Kommunen liege. "Ich finde, man darf sagen, dass man auf Aussagen von Politikern in diesen Land vertrauen darf", meinte Scholz. Viele Grundstückseigentümer nahmen dies mit Gelächter zur Kenntnis. Vehement wandte sich der Vizekanzler aber gegen eine Abschaffung der Steuer, die er einen "Anschlag auf die kommunale Demokratie in Deutschland" nannte.

Union will Ausgleich zwischen Stadt und Land

Der baupolitische Sprecher der Unions-Fraktion, Kai Wegner (CDU), forderte aber ein flächenbasiertes Modell für die Grundsteuerreform. "Ich würde mir wünschen, dass wir ein Flächenmodell machen", sagte er. Als Ausgleich sollten Äquivalenzwerte und mögliche weitere, wertunabhängige Komponenten herangezogen werden. "Das Entscheidende ist, dass wir ein Modell finden, das den Ausgleich zwischen Stadt und Land findet", erklärte Wegner. Ein geplanter Metropolenzuschlag stehe im Gegensatz zu den Absichten der Koalition, keine Steuern zu erhöhen.

Wegner zeigte sich aber zuversichtlich, dass die große Koalition eine "gute Lösung" finden werde. Allerdings hätten viele in der Union noch "Bauchschmerzen", weshalb "eine Länderöffnungsklausel in der Union immer lauter diskutiert" werde, räumte er aber auch ein.

In dem festgefahrenen Streit um die vom Verfassungsgericht bis Ende 2019 verlangte Reform der Steuer zeichnet sich auch nach einer Anhörung mit Verfassungsrechtlern von Anfang Mai keine Lösung ab. Scholz hatte die Anhörung angesetzt, nachdem Bayern und die Unions-Bundestagsfraktion auf einer Länder-Öffnungsklausel bestanden hatten. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich hinter diese Idee gestellt. Bayern lehnt das von Scholz geplante Modell ab und will ein eigenes Gesetz, das sich rein an der Fläche orientiert. Steht bis Jahresende kein Gesetz, entfiele die Grundsteuer.

