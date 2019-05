Im Herbst vergangenen Jahres hat Kanada als zweites Land nach Uruguay den Anbau und Verkauf von Cannabis landesweit für legal erklärt. Seitdem wird über die Entwicklung des Marktes diskutiert. Die Analysten von Cowen and Co haben nun eine große Studie durchgeführt. Cowen and Co. befragte rund 1.800 Kanadier zu ihrem Cannabis- und Alkoholkonsum. Das Ergebnis: Der Cannabisverbrauch in Kanada ist inzwischen doppelt so hoch wie zuvor. Zudem konsumierten auch insgesamt mehr Kanadier nun Cannabis-Produkte. Und - was Brauereien sicher weniger gefallen dürfte - sie trinken auch weniger Bier.

Den vollständigen Artikel lesen ...