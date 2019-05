Der Zehn-Megawatt-Solarpark auf LEAG-eigenen Flächen in Welzow soll im Oktober in Betrieb gehen. Der Braunkohle-Konzern will mit dem ersten eigenen Photovoltaik-Projekt Erfahrungen für mögliche weitere Erneuerbaren-Vorhaben sammeln.Das Lausitzer Energieunternehmen LEAG will im Oktober sein erstes eigenes Photovoltaik-Kraftwerk in Betrieb nehmen. Wie der Braunkohlekonzern am Donnerstag mitteilte, soll die Anlage auf LEAG-eigenen Flächen auf dem Flughafen Welzow entstehen und zehn Megawatt Nennleistung haben. Mit der Entwicklung des Projekts sei die Juwi AG beauftragt worden, die 2012 auf LEAG-Flächen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...