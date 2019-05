Erklärung von Matthew L. Myers, Präsident der "Campaign for

Tobacco-Free Kids"



Washington (ots/PRNewswire) - In einer historischen Aktion zum

Schutz des Lebens und der Gesundheit der Menschen Brasiliens hat

Brasiliens Generalstaatsanwaltschaft (Advocacia-Geral da União) heute

eine Klage gegen multinationale Tabakunternehmen eingereicht, um

Mittel zurückzuerlangen, die für die Behandlung tabakbedingter

Krankheiten in Brasiliens Gesundheitssystem ausgegeben wurden. Die

Klage ist die erste ihrer Art in Brasilien und ein wichtiger Schritt,

um die in Brasilien tätigen Tabakunternehmen und deren

Muttergesellschaften für die enormen finanziellen und

gesundheitlichen Belastungen durch den Tabakkonsum verantwortlich zu

machen.



Brasiliens Klage zielt darauf ab, Mittel von den für Brasiliens

Tabakepidemie verantwortlichen Unternehmen zurückzuerlangen - British

American Tobacco und Philip Morris International sowie deren

brasilianischen Tochtergesellschaften. Es handelt sich hierbei um

Kosten, die die brasilianische Regierung rechtlich zu tragen

verpflichtet ist, da Gesundheit in Brasilien ein Grundrecht ist.



Trotz der Fortschritte durch Maßnahmen zur Eindämmung des

Tabakkonsums in Brasilien ist Tabak nach wie vor die häufigste

Ursache für vermeidbare Todesfälle des Landes. Das Ganze ist kein

Zufall: Es wurde und wird verursacht durch das unrechtmäßige

Verhalten von Tabakunternehmen, die täuschende Marketingtaktiken

anwenden, um Jugendliche anzusprechen (https://c212.net/c/link/?t=0&l

=de&o=2474544-1&h=2980112342&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3

Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2474544-1%26h%3D1609377671%26u%3Dhttps%253A%252

F%252Fwww.tobaccofreekids.org%252Fpress-releases%252F2018_03_09_tinyt

argets%26a%3Dto%2Btarget%2Byouth&a=Jugendliche+anzusprechen) und

Zigaretten zu verkaufen - trotz des wissenschaftlichen Konsenses,

dass Tabakprodukte süchtig machen und tödlich sind. Jedes Jahr

erkranken über 1,1 Millionen Brasilianer (https://c212.net/c/link/?t=

0&l=de&o=2474544-1&h=3570217937&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2

F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2474544-1%26h%3D647422956%26u%3Dhttps%253A%2

52F%252Fwww.tobaccofreekids.org%252Fproblem%252Ftoll-global%252Flatin

-america%252Fbrazil%26a%3D1.1%2Bmillion%2BBrazilians&a=1%2C1+Millione

n+Brasilianer) an Gesundheitsschäden, die dem Rauchen zugerechnet

werden können, darunter Herzkrankheiten, Lungenentzündungen,

Schlaganfällen und Krebserkrankungen.



Die heutige Klage ist ein entscheidender Schritt nach vorn,

Tabakunternehmen für ihre jahrzehntelangen Werbe- und

Marketingpraktiken verantwortlich zu machen, mit denen sie der

Öffentlichkeit die Gefahren des Rauchens verschwiegen und bewusst

junge Menschen angesprochen haben. British American Tobacco und

Philip Morris International haben durch den Verkauf an Brasilianer

massive Gewinne erwirtschaftet und erwirtschaften diese auch

weiterhin, während die Regierung und Bürger Brasiliens gezwungen

sind, jedes Jahr Milliarden für die medizinische Versorgung von

Landsleuten aufzuwenden, die an Krankheiten leiden, die durch das

Rauchen ausgelöst werden.



Dieser Fall - der erste seiner Art in Lateinamerika - folgt auf

ähnliche rechtliche Schritte, die in den USA und Kanada eingeleitet

wurden. In den USA kam es 1998 zu einer bahnbrechenden rechtlichen

Einigung zwischen den Staaten und Tabakunternehmen. Diese verlangte

den Unternehmen ab, auf unbestimmte Zeit an die Staaten Zahlungen zu

leisten, um sie für Kosten der tabakbezogenen gesundheitlichen

Versorgung zu entschädigen; sie schränkte bestimmte Formen des

Tabakmarketings ein; und sie sah vor, dass die Unternehmen Mittel für

eine nationale öffentliche Aufklärungskampagne mit dem Ziel

bereitstellten, den Tabakkonsum von Jugendlichen zu verhindern. Die

bisher geleisteten Zahlungen belaufen sich auf mehr als 162

Milliarden US-Dollar. Im selben Jahr verklagte die erste kanadische

Provinz die Tabakunternehmen, um ihre Kosten der gesundheitlichen

Versorgung im Zusammenhang mit Tabakschädigungen zurückzuerlangen.

Seitdem hat jede Provinz und jedes Territorium in Kanada, mit einer

Ausnahme, eine ähnliche Klage eingereicht; die Ansprüche auf

Erstattung gesundheitsbezogener Kosten übersteigen Berichten zufolge

jetzt 89 Milliarden US-Dollar (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=24

74544-1&h=2250101368&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%2

6l%3Den%26o%3D2474544-1%26h%3D1966418135%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fww

w.theglobeandmail.com%252Fcanada%252Farticle-theres-a-big-legal-battl

e-between-the-provinces-and-the-tobacco%252F%26a%3Dnow%2Breportedly%2

Bexceeding%2BUS%2B%252489%2Bbillion&a=%C3%BCbersteigen+Berichten+zufo

lge+jetzt+89+Milliarden+US-Dollar).



Mit der heute angekündigten Klage stellt sich Brasiliens

Generalstaatsanwaltschaft multinationalen Tabakunternehmen entgegen

und fordert eine gerechte Entschädigung, die das brasilianische Volk

verdient. Mit dieser Klage handelt die brasilianische Regierung auch

im Einklang mit sowohl der Verfassung Brasiliens als auch dessen

internationalen Verpflichtungen als Vertragspartei des

Rahmenübereinkommens der Weltgesundheitsorganisation zur Eindämmung

des Tabakkonsums - dem internationalen Abkommen zur Eindämmung des

Tabakkonsums.



Die "Campaign for Tobacco-Free Kids" ("Kampagne mit dem Ziel,

Kinder und Jugendliche vor dem Konsum von Tabakprodukten zu

schützen") gratuliert der brasilianischen Regierung und der

Staatsanwaltschaft zu ihrer Führung und Vision, die sie mit der

Einreichung dieser Klage bewiesen hat. Die brasilianische Justiz

sollte diesen Fall rasch vorantreiben, um die Gesundheit und das

wirtschaftliche Wohlergehen der brasilianischen Bürger zu schützen.



Weitere Ressourcen finden Sie unter:



https://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/756818



http://actbr.org.br/post/nota-de-apoio-organizacao-apoia-acao-judi

cial-da-agu-contra-souza-cruz-e-philip-morris/17905/



https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2019/05/21/acao-

da-agu-pede-que-industrias-de-cigarros-paguem-prejuizo-da-uniao-com-t

ratamentos-de-pacientes.ghtml



Originaltext: Campaign for Tobacco-Free Kids

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100014471

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100014471.rss2



Pressekontakt:

Englisch - Jenna Mosley

+1 202 296 5469

jmosley@tobaccofreekids.org



Spanisch - Patricia Gutkowski

+54 9 11 3682 7681

pgutkowski@tobaccofreekids.org