Diligent Corporation führte heute eine neue Kategorie, die sogenannte moderne Governance, sowie neue Technologien ein, um Führungskräften den fehlenden Schlüssel an die Hand zu geben, mit dem sie Governance ins digitale Zeitalter bringen können. Zudem kündigte das Unternehmen einen Summit an, um dieses gut konzipierte System zu unterstützen. Moderne Governance ist die Praxis, Führungskräfte mit Technologien, Erkenntnissen und Verfahren für gute Unternehmensführung auszustatten, die Unternehmen für ihren Wachstum und Beständigkeit verlangen.

Moderne Governance unterstützt Unternehmen, ihre Governance-Defizite zu schließen. Ein Governance-Defizit bedeutet, dass es einem Unternehmen an der Sicherheit, Weitsicht und Verantwortung mangelt, um dem Ansturm von gegenwärtigen Herausforderungen standzuhalten, wie z.B. aktivistische Anleger, das Risiko von Cyber-Angriffen, aufsichtsrechtliche Vorgaben, Diversität und globale Unsicherheit.

Feedback von den 16.000 Kunden und den 600.000 Führungskräften, die Diligents Technologien einsetzen, darunter über 50% der Unternehmen des Fortune 1000 Index, 70% des FTSE 100 Index und 65% des ASX Index führte zu einem Umdenken in der Frage, wie Unternehmen und ihre Führungsgremien sich angesichts des komplexen Umfelds von heute dem Thema Governance annähern sollten.

Tatsächlich förderten Untersuchungen des Diligent Institute Erkenntnisse zutage, laut denen Governance-Defizite bei mehr als einem Dutzend Aktiengesellschaften die Aktionäre ein Jahr nach den Krisen über 490 Milliarden US-Dollar an Wert kostete, wohingegen gute Governance Unternehmen dazu verhalf, nachrangige Wettbewerber um 15% zu übertreffen. Regulatorische Pannen, Cyber-Sicherheitsverletzungen oder nicht entdeckte Schwachstellen in der Unternehmenskultur, die durch Lücken in der Unternehmensführung verursacht wurden, haben langfristige Auswirkungen. Laut den Ergebnissen der vorstehend erwähnten Untersuchung fielen Unternehmen mit Governance-Defiziten zwei Jahre nach dem Zwischenfall immer noch um durchschnittlich 45% hinter ihrem jeweiligen Sektor zurück.

Die Verluste über mehrere Hundert Milliarden US-Dollar aus Unternehmenskrisen unterstreichen die Risiken, wenn Unternehmen mit einem Governance-Defizit operieren. Es betont den zunehmenden Bedarf von Führungskräften, Lösungen zu finden, die sie dabei unterstützen, Governance in einen Wettbewerbsvorteil umzuwandeln, so der CEO von Diligent, Brian Stafford. Moderne Governance versetzt Unternehmen in die Lage, mit dem sich rasch wandelnden Umfeld von heute mitzuhalten, und versorgt Führungsgremien rechtzeitig mit Informationen, um Risiken zu vermindern und neue Chancen zu ergreifen. Die Auswirkungen, die gute Unternehmensführung nicht nur auf die Unternehmensleistung, sondern auch auf Jobs und Ressourcen hat, sind enorm. Diligent ist zudem in der glücklichen Lage, sehr viele Führungskräfte in einer Zeit zu unterstützen, die mit großen Herausforderungen verbunden ist und in der viel auf dem Spiel steht.

Moderne Governance ermöglicht heute Vorständen, Aufsichtsräten und Geschäftsführern, wichtige Ergebnisse zu erzielen:

Führungskräfte identifizieren rascher sowohl Risiken als auch Chancen, die Konkurrenz zu übertreffen, und stärken die Flexibilität sowie die ethischen Standards ihres Unternehmens

Vorstands- und Aufsichtsratmitglieder werden unterstützt, engagiertere Partner zu sein, die umfassende Einblicke in ihre Branche vorweisen und als wertvolle Ratgeber für Führungskräfte fungieren können

Sie ermöglicht eine Zentralisierung von kritischen Daten und schützt die wertvollsten Informationen Ihres Unternehmens, sie ermöglicht ferner eine sichere Zusammenarbeit unter Führungskräften

Diligent betreibt die weltweit einzige umfassende Plattform, die moderne Governance ermöglicht und unterstützt. Darüber hinaus führt Diligent eine neue Governance-Anwendung mit dem Namen Nominations ein, um Nominierungs- und Governance-Ausschüsse in die Lage zu versetzen, dieselben Informationen wirksam einzusetzen, auf die Stimmrechtvertreter und potenziell aktivistische Anleger bereits Zugriff haben. Diese Fähigkeit ist wesentlich für gute Governance-Praktiken in Unternehmen. Die Nominierungs- und Governance-Anwendung enthält nicht nur Daten über die Aufschlüsselung nach Qualifikationen Ihres Vorstands oder Aufsichtsrat und vergleicht sie mit Wettbewerbern, sie enthält auch eine einfach durchsuchbare Datenbank mit anderen Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern und Führungskräften, um den Nominierungsprozess zu komplettieren.

Anknüpfend an das Buch von CEO Brian Stafford mit dem Titel Governance in a Digital Age (Governance im digitalen Zeitalter) veranstaltet Diligent zudem den ersten Modern Governance Summit für Governance-Experten, die Ihr Unternehmen dabei unterstützen, zu wirksameren Wettbewerbern zu werden und um neue Chancen zu ergreifen, und die das Richtige für Interessenvertreter, Mitarbeiter und Gemeinschaften tun wollen, in denen sie tätig sind. Der Summit findet vom 8. bis zum 13. September in Orlando, Florida, USA, statt und stellt Know-how-geladene Weiterbildungs- und Vernetzungsmöglichkeiten mit führenden Vertretern auf dem Gebiet und Vorreitern dieser Kategorie vor.

Erfahren Sie mehr über moderne Governance unter www.moderngovernance.com und melden Sie sich heute an für den Modern Governance Summit unter www.moderngovernancesummit.com.

Über Diligent

Diligent ist Pionier der modernen Governance. Wir befähigen Führungskräfte, Governance durch beispiellosen Einblick und höchst sichere integrierte SaaS-Anwendungen, die Unternehmen dabei unterstützen, sich zu entfalten und sich in der komplexen globalen Landschaft zu behaupten, in einen Wettbewerbsvorteil zu verwandeln. Unsere hochsicheren, cloud-basierten Anwendungen vereinfachen das operative Tagesgeschäft von Führungsgremien und Ausschüssen, unterstützen die Zusammenarbeit und sichern die gemeinsame Nutzung von Informationen im gesamten Unternehmen, verwalten Daten von Tochtergesellschaften und Geschäftseinheiten und bieten Einblicke und Informationen, die Führungskräfte benötigen, um Governance-Defizite abzubauen und neue Gelegenheiten zu ergreifen.

Diligent ist das größte globale Netzwerk aus Aufsichtsrat- und Vorstandsmitgliedern sowie Führungskräften. Mehr als 16.000 Unternehmen und 650.000 Führungskräfte in über 90 Ländern vertrauen auf Diligent. Die Kundenbetreuung von Diligent ist rund um den Globus ausgezeichnet worden, und das Unternehmen betreut über 50% der Unternehmen des Fortune 1000 Index, 70% des FTSE 100 Index und 65% des ASX Index.

Besuchen Sie www.diligent.com, um zu erfahren, wie moderne Governance Sie dabei unterstützt, Ihre Mitbewerber und die Konkurrenz zu übertreffen.

