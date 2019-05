Wien (www.fondscheck.de) - Andreas Utermann, Vorstandschef von Allianz Global Investors und bislang auch globaler Anlagenchef (CIO) der Asset-Management-Tochter des Versicherungsriesen hat letzteren Titel aufgegeben, so die Experten von "FONDS professionell".Einen entsprechenden Hinweis in einem Interview mit dem Magazin "Capital" habe AGI auf Anfrage bestätigt und klargestellt, dass Utermann faktisch oberster Anlagechef der Gesellschaft bleibe. Die Anlechefs für die verschiedenen Asset-Sparten würden auch weiterhin an ihn berichten. Utermann sei bis Anfang 2018 Co-Vorstandschef und CIO von AGI gewesen. Nach dem Abgang von George McKay sei er alleiniger Vorstandschef der Allianz-Vermögensverwaltungstochter geworden, habe den Titel als CIO aber beibehalten. Das habe er nun geändert. (23.05.2019/fc/n/p) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...