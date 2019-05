Berlin (ots) - "Ein Musiker bin ich nicht", erklärt Breyer. "Und Rap ist eigentlich nicht so mein Musikstil. Aber als ich Ewane Makia und seine Musik kennen lernte, sah ich die Chance, meine politische Botschaft mal ganz anders rüberzubringen, rhythmisch und emotional. Es ist ein glücklicher Zufall, dass die Veröffentlichung nun zeitgleich mit der laufenden Debatte über das aufklärerische Rezo-Video erfolgt ist."



Martin Fuchs, der als @wahlbeobachter den Europawahlkampf begleitet, kommentierte auf Twitter: "Alles da für ein astreines Rap-Video: Parkdeck, finster dreinschauende Typen, tanzende Frauen & wedelnde Hände. @echo_pbreyer ist wohl der erste rappende Spitzenkandidat bei einer Europawahl."



Das in Hamburg gedrehte Musikvideo: https://www.youtube.com/watch?v=6RoLtMJHRKM



Der Songtext:



Worauf du stehst, mit wem du fremd gehst Welches Problem du hast, wenn du mal Scheiße machst Sie kennen dich, sie überwachen dich Wissen ist Macht, sie haben dich im Griff Damit du Geld ausgibst manipulier'n sie dich Wenn du was gratis teilst, dann zensier'n sie dich Damit du Ruhe gibst kontrollier'n sie dich Wenn du den Mund aufmachst kriminalisier'n sie dich Du hast ein Recht dass geheim bleibt, was niemanden was angeht Ein Recht mitzuteilen, was dich im Innersten bewegt Doch dein Recht einzufordern, Licht ins Dunkel zu bringen Braucht es digitale Freiheitskämpfer, wir sind deine Stimmen



Lass uns auf sie los: die Ausspäher, die Filterer, die Fanatiker, die Angstmacher die Hassredner, die Verhetzer Lass uns auf sie los: Die Einflüsterer, die Einschüchterer Die Geldscheffler, die Verpester Die Jasager, die Wegseher



Du hast nichts übrig, sie werden immer reicher Du zahlst viel Steuern, sie sagen: Scheiß drauf Klimaschutz gilt für sie nicht Konzerne krieg'n ein Sondergericht "Wie kann das sein?" hör ich dich fragen In der Politik hat das Geld das Sagen Sie bezahlen die Parteien Sie schicken Leute aus ihren Reihen Doch was sie fürchten ist das Licht Und wenn der Bürger ein Machtwort spricht Mit Transparenz, Beteiligung Dreh'n wir Piraten den Spieß jetzt um



Lass uns auf sie los: die Ausspäher, die Filterer, die Fanatiker, die Angstmacher die Hassredner, die Verhetzer Lass uns auf sie los: Die Einflüsterer, die Einschüchterer Die Geldscheffler, die Verpester Die Jasager, die Wegseher



Lass uns auf sie los: Sie bespitzeln dich, sie manipulieren dich Sie kontrollieren dich, sie zensieren dich Sie ignorieren dich, sie beschimpfen dich



Lass uns auf sie los: die Ausspäher, die Filterer, die Fanatiker, die Angstmacher die Hassredner, die Verhetzer Lass uns auf sie los: Die Einflüsterer, die Einschüchterer Die Geldscheffler, die Verpester Die Jasager, die Wegseher



Ich bin Patrick Breyer und du kannst mich ins Europaparlament wählen mit deiner Stimme für die Piratenpartei. Es gibt keine 5%-Hürde, jede Stimme zählt. Lass uns auf sie los.



