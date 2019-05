"Content ist King" wusste Bill Gates bereits 1996. Und wie sieht es über 20 Jahre später aus? Erstellen Sie wertvollen, informativen und gemeinsam nutzbaren Content Es klingt so simpel wie trivial, doch wenn es um B2B-Marketing geht, generiert nichts mehr Leads als die Demonstration der unternehmenseigenen Expertise. E-Books, Whitepapers, Webinare, Slideshare-Decks, Fallstudien, Bilder-Galerien und Testimonials von zufriedenen Kunden sind der in den meisten Unternehmen "ungehobene Schatz" der Marketing-Abteilung und auch - ganz wichtig - der Vertriebsabteilung. Niemand in Ihrem Unternehmen kennt den Kunden besser als ihr Sales-Team. Anstatt Ihre Kunden immer mit den gleichen Jubelmeldungen und/oder "Wir sind die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...