Himbeeren statt Torte! Münchens neues Musical "Die fabelhafte Welt der Amélie"feierte gestern Abend Jubiläum: Schon zum 100. Mal empfing das Musicalensemble seine Zuschauer in Amélies fabelhafter Welt.



Zur Feier kamen zahlreiche prominente Ehrengäste, unter anderem Collien Ulmen-Fernandes, Michaela May, Elena Uhlig, Ameli Neureuther und Udo Wachtveitl in das ausverkauften Theater. Für das neue Musical wurde die Bühne in ein französisches Café verwandelt, in dem die Handlung spielt. Die Zuschauer sind teilweise Gäste des Cafés und sitzen mitten im Geschehen. "So nah war ich noch nie dran am Geschehen," so Collien Ulmen-Fernandes, die sich als großer Fan der französischen Filmforlage outete.



"Die fabelhafte Welt der Amélie" ist seit Februar in München zu sehen und erzählt die Geschichte der Amélie Poulain, einer jungen Französin, die im Pariser Stadtteil Montmartre als Kellnerin arbeitet. Tatsächlich lebt Amélie allerdings in ihrem ganz eigenen Kosmos, skurril und liebenswert. Magisch zieht sie andere Menschen in ihre "fabelhafte Welt" und verändert deren Leben auf wundersame Weise.



Pünktlich zum Jubiläum ist auch eine Live-Aufnahme des Musicals erschienen, mit der Originalbesetzung rund um die Hauptdarsteller Sandra Leitner und Andreas Bongard. Das Album ist ab sofort im Handel erhältlich und umfasst 27 Songs aus der der Feder von Daniel Messé, eingerahmt von den bekannten und beliebten Melodien des Komponisten und Musikers Yann Tiersen, der den Soundtrack zum gleichnamigen Film schrieb.



Münchens Amélie ist noch bis Herbst im neuen Musicaltheater Werk7 am Ostbahnhof zu sehen! Tickets und Infos auf musicals.de und allen beannten Vorverkaufsstellen



