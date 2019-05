Der Wandel zu neuer Mobilität hat auch die klassischen Autokonzerne im Griff. Anleger können den aktuellen Trend nutzen. Doch es gibt viele Risiken.

Elektroautos und autonomes Fahren, Carsharing und Auto-Abo-Modelle: Kaum eine Branche ist so im Wandel begriffen wie die der Mobilität. Die zahlreichen Zukunftsvisionen klingen auch für Anleger nach interessanten Chancen. Doch so einfach ist die Sache nicht.

Börsennotiert sind zum einen die Platzhirsche. Die klassischen Autokonzerne wie zum Beispiel Daimler, BMW und Volkswagen gehen neue Wege, um die Mobilitätstrends aufzugreifen. Börsennotiert sind aber auch die jungen Herausforderer. Dazu gehört der Elektropionier Tesla ebenso wie zum Beispiel die Fahrdienstvermittler Uber und Lyft. Für weiteren Wettbewerbsdruck auf die etablierten Autobauer sorgen Mietwagen-Anbieter wie Sixt mit seinem Flatrate-Modell für das Autoleasing.

Daimler in vielen Depots

Deutsche Anleger vertrauen offensichtlich dennoch auf die großen deutschen Autokonzerne - trotz der Kursverluste in den vergangenen zwölf Monaten. So gehört Daimler zu den beliebtesten Aktien hiesiger Privatanleger. In den Privatanlegerdepots der Consorsbank zumindest war Daimler noch im Februar nach Siemens am häufigsten vertreten. BMW fand sich auf Platz 21, Volkswagen einen Rang dahinter.

Gemeinsam ist den Aktien der deutschen Autokonzerne, dass sie relativ günstig sind. Daimler und BMW werden nur mit dem 7,2- beziehungsweise 7,4-Fachen der Gewinne bewertet, die Analysten für die kommenden zwölf Monate erwarten, VW sogar nur mit dem 5,4-Fachen. Das liegt deutlich unter dem Schnitt aller Dax-Konzerne, bei denen die Kurse im Schnitt 12,4-mal so hoch sind wie der erwartete Gewinn.

Dabei ist der Trend der deutschen Autokonzerne zu immer neuen Rekordgewinnen zwar gestoppt - sie verdienten im ersten Quartal zum Teil deutlich weniger als vor einem Jahr. Dennoch sind die Autobauer äußerst profitabel. Mit knapp 3,9 Milliarden Euro hat VW im ersten Quartal den höchsten operativen Gewinn aller Dax-Konzerne erwirtschaftet. Auf Platz drei folgt Daimler mit 2,8 Milliarden Euro, BMW liegt mit 589 Millionen Euro im Mittelfeld.

Die Börse spiegelt das nicht wider. In den vergangenen zwölf Monaten sind die Kurse von Daimler und BMW um mehr als 29 Prozent eingebrochen, bei VW sind es knapp 18 Prozent. Die ...

