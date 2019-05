++ Koalition von EVP und S&D dürfte Mehrheit verlieren ++ Ergebnis euroskeptischer Parteien könnte Finanzmärkte sowie europäische Volkswirtschaften beeinflussen ++ Neues Europäisches Parlament wird weniger Sitze haben ++ Wichtige Märkte: EURUSD, GBPUSD und DE30 ++Die Wahl zum Europäischen Parlament beginnt heute und wird bis Sonntag andauern. Das Wahlergebnis wird einen Einblick in die Unterstützung rechtsextremer euroskeptischer Parteien geben und könnte daher die Aussichten für die europäischen Volkswirtschaften sowie einige Finanzmärkte beeinflussen. Hier ist ein kurzer Leitfaden, was man nach den Wahlen erwarten könnte. WENIGER SITZE IM NEUEN PARLAMENTWenn Großbritannien die EU verlässt, wird das Europäische Parlament in den nächsten fünf Jahren 705 Sitze haben, verglichen mit 751 Sitzen in dieser Wahlperiode. Bis dahin wird das Europäische Parlament noch aus 751 Sitzen bestehen. Die mögliche Reduzierung ist eine Folge des Brexits sowie einer unterschiedlichen Verteilung der britischen Abgeordneten. Großbritannien hält in der aktuellen Zusammenstellung 73 Sitze. 27 von 73 Sitzen werden auf 14 Länder verteilt, sodass die effektive Reduzierung 46 Sitzen entspricht. In der Praxis dürfte diese Änderung jedoch nur geringfügige Auswirkungen ...

