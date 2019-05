Viola Grebe blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen.



Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Daimler wieder. Die Aktie notiert am DAX-Ende. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass die Aktie des Autobauers Ex-Dividende gehandelt wird. Bei den Verkäufen steht Tesla auf dem dritten Platz. In den letzten Tagen hat das Gerücht die Runde gemacht, dass Apple vor ein paar Jahren Tesla übernehmen wollte und dem Konzern auch gleich ein konkretes Übernahmeangebot unterbreitet hatte.