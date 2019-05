In Kooperation mit http://www.businessinsider.de , einem Medium des Springer Verlags. Siehe auch http://www.finanzen.at . 23.05. 15:16: Falls Tesla noch tiefer in die Krise rutscht, könnte ein überraschender Investor Elon Musks Unternehmen rettenDer Anblick dieser Zahlen dürfte pure Schmerzen bei Tesla verursachen: Der Aktienkurs des Unternehmensist seit Beginn dieses Jahres um 35 Prozent gefallen. Damit hat er den tiefsten Stand ...>> Artikel lesen 23.05. 15:13: Amazon-Chef Bezos enttäuscht 8.000 Mitarbeiter: "Das ist nicht die Führung, die wir brauchen" (AMZN)Fast 8.000 Amazon-Mitarbeiter haben einen offenen Brief unterzeichnet, in dem sie ihren Arbeitgeber dazu auffordern, dessen Auswirkungen auf die Umwelt drastisch zu begrenzen. Die ...

