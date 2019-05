In der Aussicht auf einen Rekordabsatz im zweiten Quartal haben sich Anleger mit Aktien von Tesla eingedeckt. Die Titel kletterten am Donnerstag zeitweise um 3,5 Prozent auf 199,47 Dollar. Wie Tesla-Chef Elon Musk in einer internen Mail schrieb, ist der Elektroautobauer auf bestem Weg, im laufenden Quartal so viele Autos zu verkaufen wie noch nie.

