Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 6. Juni:

FREITAG, DEN 24. MAI 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Stratec Q1-Zahlen (14.00 h Call)

07:30 DEU: Vapiano Q1-Zahlen und Jahreszahlen (endgültig)

09:00 DEU: OHB Hauptversammlung, Bremen

10:30 DEU: Akasol Hauptversammlung, Darmstadt

10:30 DEU: Bankhaus Metzler Jahres-Pk, Frankfurt

11:00 DEU: Va-Q-tec Hauptversammlung, Würzburg

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DNK: A.P. Moeller-Maersk Q1-Zahlen

USA: Foot Locker Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise 04719

07:30 JPN: All Industry Activity Index 03/19

10:30 GBR: Einzelhandelsumsatz 04/19

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 04/19 (vorab)

15:00 BEL: Geschäftsklima 05/19

TERMINE KONJUNKTUR OHNE ZEITANGABE

EUR: Fitch Ratingergebnis Island, Portugal

EUR: Moody's Ratingergebnis Spanien

SONSTIGE TERMINE

GBR: Entwicklung in der innenpolitischen Krise in Großbritannien -

Premierministerin Theresa May nennt möglicherweise Datum für

Rücktritt

EUR: Zweiter Tag der Europawahl (bis 26.5.19)

DEU: Weltverkehrsforum der Organisation für Wirtschaftliche

Zusammenarbeit OECD zum Thema "Verkehr für eine Welt im Wandel"

(bis 24.05.2019), Leipzig

MONTAG, DEN 27. MAI 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 DEU: Hornbach Holding/Hornbach Baumarkt Bilanz-Pk

11:00 DEU: Müller - Die lila Logistik Hauptversammlung, Stuttgart

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pk Commerzbank zur Präsentation der Mittelstandsstudie: "Wir sicher

sind die Märkte? Risiken managen im internationalen Geschäft",

Frankfurt

12:00 DEU: Güteverhandlung in der Kündigungsschutzklage von Oliver Schmidt

gegen Volkswagen AG

16:00 DEU: Pk des Beratungsunternehmens KPMG zum Immobilienjahr 2019

DEU: Sitzung des BER-Sonderausschusses des Brandenburger Landtags

HINWEIS

USA: Feiertag, Börse geschlossen

DIENSTAG, DEN 28. MAI 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Windeln.de Q1-Zahlen

08:00 SWE: SAS Q2-Zahlen

10:00 DEU: Fraport Hauptversammlung, Frankfurt

10:00 DEU: Nemetschek Hauptversammlung, München

10:00 DEU: Evonik Hauptversammlung, Essen

10:00 DEU: Rheinmetall Hauptversammlung, Berlin

10:00 DEU: SMA Solar Hauptversammlung, Kassel

10:00 DEU: Software Hauptversammlung, Darmstadt

10:00 DEU: Bechtle Hauptversammlung, Heilbronn

10:00 DEU: Baywa Hauptversammlung, München

14:30 FRA: Air France-KLM Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Home24 Q1-Zahlen

DEU: Jost World Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

07:45 CHE: BIP Q1/19

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 06/19

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 05/19

10:00 EUR: Geldmenge M3 04/19

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 05/19

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 05/19 (endgültig)

14:00 HUN: Zentralbank Zinsentscheid

15:00 USA: FHFA-Index 03/19

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 05/19

SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Pk zur Vorstellung des BKK Gesundheitsatlas 2019, Berlin

11:00 DEU: Jahrespressefrühstück des Wirtschaftsrates der CDU mit Präsident

18:00 DEU: 48. Hallesches Wirtschaftsgespräch, u.a. mit dem

Vorstandsvorsitzenden der Siemens AG, Joe Kaeser

Kaeser will zum Thema "Generation Y or 'Why?' - Wie die Suche nach

Sinn die Wirtschaft verändert" sprechen.

Werner M. Bahlsen und Generalsekretär Wolfgang Steiger, Berlin

EUR: EU-Handelsministertreffen, Thema sind u.a. die Handelskonflikte mit

den USA, Brüssel

DEU: Europas Notenbanken bringen überarbeitete 100- und

200-Euro-Scheine in Umlauf

MITTWOCH, DEN 29. MAI 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Knorr-Bremse Q1-Zahlen

08:00 AUT: Strabag Q1 Trading Statement

08:00 DEU: Rocket Internet Q1-Zahlen

10:00 DEU: Stada Hauptversammlung, Bad Vilbel

10:00 DEU: Wacker Neuson Hauptversammlung, München

10:00 DEU: MLP Hauptversammlung, Wiesloch

10:00 DEU: Kuka Hauptversammlung, Augsburg

10:00 DEU: Intershop Hauptversammlung, Jena

10:00 DEU: LEG Immobilien Hauptversammlung, Düsseldorf

10:00 DEU: QSC Hauptversammlung, Köln

10:30 DEU: Indus Holding Hauptversammlung, Köln

10:30 DEU: Leifheit Hauptversammlung, Frankfurt

11:00 DEU: Demire Hauptversammlung, Frankfurt

11:00 DEU: Tom Tailor Hauptversammlung, Hamburg

13:00 DEU: Stratec Hauptversammlung, Pforzheim

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Encavis Q1-Zahlen

DEU: Tele Columbus Q1-Zahlen

LUX: Aroundtown Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW-Konjunkturbarometer

08:00 DEU: Im- und Exportpreise 04/19

08:45 FRA: Erzeugerpreise 04/19

08:45 FRA: Verbraucherpreise 05/19 (vorläufig)

08:45 FRA: Privater Verbrauch 04/19

08:45 FRA: BIP Q1/19 (endgültig)

09:00 AUT: BIB Q1/19 (endgültig)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 05/19

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 05/19

15:00 BEL: BIP Q1/19 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: OLG-Urteil im Streit um einen Apothekenautomaten des Versandhändlers

DocMorris, Karlsruhe

10:00 DEU: Saarländisches Oberlandesgericht verhandelt in acht

Rechtsstreitigkeiten zum VW-Dieselskandal

DONNERSTAG, DEN 30. MAI 2019

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

GBR: Daily Mail & General Halbjahreszahlen

USA: Dell Technologies Q1-Zahlen

USA: Costco Wholesale Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

09:00 ESP: Verbraucherpreise 05/19 (vorläufig)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 04/19

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 04/19 (vorläufig)

14:30 USA: BIP Q1/19 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q1/19 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 04/19

17:00 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

HINWEIS

D: Feiertag "Christi Himmelfahrt", Börse geöffnet

CH: Feiertag, Börsen geschlossen

FREITAG, DEN 31. MAI 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 DEU: Isra Vision Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Brain Biotech Halbjahreszahlen

08:00 HUN: Wizz Air Holding Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Arbeitslosenzahlen 04/19

01:50 JPN: Industrieproduktion 04/19 (vorab)

03:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/19

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 04/19

09:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 05/19

10:00 DEU: Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen 05/19

10:00 ITA: BIP Q1/19 (2. Veröffentlichung)

10:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 05/19 (vorläufig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 05/19 (vorläufig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 05/19 (vorläufig)

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 04/19

15:45 USA: MNI Chicago PMI 05/19

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 05/19 (endgültig)

MONTAG, DEN 3. JUNI 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

19:00 USA: Apple-Entwicklerkonferenz WWDC in San Jose

TERMINE KONJUNKTUR

03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 05719

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/19

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/19

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/19 (endgültig)

09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/19 (endgültig)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/19 (endgültig)

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/19

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/19 (endgültig)

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 05/19

16:00 USA: Bauinvestitionen 04/19

SONSTIGE TERMINE

DEU: Dritte Verhandlungsrunde im Tarifstreit im baden-württembergischen

Großhandel

DEU: BDI-Tag der deutschen Industrie, Berlin

USA: US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania auf Staatsbesuch

in Großbritannien

DIENSTAG, DEN 4. JUNI 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Sixt Hauptversammlung, München

10:00 DEU: Nordex Hauptversammlung, Rostock

11:30 DEU: Opel Pk zu weiterer Elektro-Strategie und Vorstellung

des neuen Corsa

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: VDA / KBA / VdIK - Kfz-Neuzulassungen 05/19

USA: Salesfoce.com Q1-Zahlen

USA: Tiffany & Co Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 05/19

11:00 GBR: Arbeitslosenquote 04/19

11:00 EUR: Verbraucherpreise 05/19 (vorab)

11:00 GRC: BIP Q1/19 (endgültig)

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 04/19

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 04/19

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Pk des Beratungsunternehmens zeb zur Vorstellung seiner aktuellen

Bankenstudie, Frankfurt

09:30 DEU: Tag der Deutschen Industrie, u.a. mit Kanzlerin Merkel, SPD-Chefin

Nahles und Wirtschaftsminister Altmaier, Berlin

09:30 DEU: DZ Bank - Kapitalmarktkonferenz u.a. mit dem Wirtschaftsweisen

Volker Wieland sowie dem Chefvolkswirt und Geschäftsführer des

Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV),

Klaus Wiener, Frankfurt

09:30 LUX: EuGH-Schlussanträge zur Frage, ob Facebook inhaltsgleiche

Beleidigungen weltweit löschen muss

10:30 DEU: Pk Frankfurter Bankgesellschaft Gruppe zu Geschäftsentwicklung und

Expansion, Frankfurt

11:00 DEU: Pk des Reiseveranstalters Alltours zur Geschäftsentwicklung und dem

Winterprogramm 2019/2020, Düsseldorf

13:15 DEU: Wirtschaftstag des Wirtschaftsrates der CDU unter dem Motto "Neuer

Aufbruch für Deutschland und Europa", Berlin

DEU: Deutsch-Amerikanische Wirtschaftstagung mit US-Botschafter Richard

Grenell und dem Chef der DIHK, Martin Wansleben, Potsdam

USA: US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania auf Staatsbesuch

in Großbritannien

MITTWOCH, DEN 5. JUNI 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang Maschinenbau 04/19

10:00 DEU: DWS Hauptversammlung, Frankfurt

10:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische Hauptversammlung, Ludwigsburg

10:00 DEU: Rhön-Klinikum Hauptversammlung, Bad Neustadt a.d. Saale

10:00 DEU: Cewe Stiftung Hauptversammlung, Oldenburg

14:00 DEU: Krones Hauptversammlung, Neutraubling

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Voestalpine Geschäftsbericht 2018/19

NOR: Norsk Hydro Q1-Zahlen

USA: Campbell Soup Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Nikkei PMI Dienste 05/19

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 05/19

09:15 ESP: PMI Dienste 05/19

09:45 ITA: PMI Dienste 05/19

09:50 FRA: PMI Dienste 05/19 (endgültig)

09:55 DEU: PMI Dienste 05/19 (endgültig)

10:00 EUR: PMI Dienste 05/19 (endgültig)

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 04/19

14:15 USA: ADP Beschäftigung 05/19

15:45 USA: Markit PMI Dienste 05/19 (endgültig)

16:00 USA: ISM Index Dienste 05/19

20:00 USA: Fed Beige Book

SONSTIGE TERMINE

13:00 DEU: Auftaktveranstaltung zum Kooperationsprojekt Power2Power

u. a. mit Infineon-Chef Reinhard Ploss, Dresden

16:00 DEU: Jubiläumsveranstaltung "Tradition und Innovation - 250 Jahre

Pfandbrief" u.a. mit Bundesbank-Vorstandsmitglied Joachim Wuermeling

und Finanzstaatssekretär Jörg Kukies, Frankfurt

19:00 DEU: Kongress Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW)

u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU),

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) (am 5.6.), und

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Grünen-Chefin

Annalena Baerbock (am 6.6.), Berlin

DONNERSTAG, DEN 6. JUNI 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 FRA: Remy Cointreau Jahrszaheln

10:00 DEU: Gerresheimer Hauptversammlung, Düsseldorf

10:00 DEU: Süss MicroTec Hauptversammlung, München

10:00 DEU: Aumann Hauptversammlung, Beelen

10:00 DEU: Xing Hauptversammlung, Hamburg

10:00 DEU: LPKF Hauptvesammlung, Hannover

10:00 DEU: Rocket Internet Hauptversammlung, Berlin

13:00 USA: Ciena Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Bertrandt Q2-Zahlen

DEU: Heidelberger Druckmaschinen Bilanz-Pk, Heidelberg

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 04/19

11:00 EUR: Beschäftigung Q1/19 (endgültig)

11:00 EUR: BIP Q1/19 (endgültig)

13:45 EUR: EZB Zinsentscheid mit Pk in Vilnius mit EZB-Präsident Mario Draghi

14:30 USA: Handelsbilanz 04/19

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundesgerichtshof verkündet Urteil: Dürfen Apotheken ihren Kunden

beim Einlösen von Rezepten kleine Werbe-Geschenke machen?

09:00 DEU: Pk des Beratungsunternehmens KPMG zum Immobilienjahr 2019 - Wende im

Zyklus?, Frankfurt

09:30 DEU: Messe "WeAreDevelopers" der Tech-Branche mit Entwicklern und

führenden IT-Experten unter dem Motto "People - Code - Future"

wollen sie über aktuelle Themen aus der Tech-Branche, der

Entwickler-Community sowie der Gesellschaft sprechen.

10:00 DEU: Ifo-Jahresversammlung und Feier des 70. Gründungstages, München

10:00 DEU: Pk KfW Bankengruppe zur Vorstellung des 15. Evaluierungsberichts,

Frankfurt

16:00 DEU: Preisverleihung 4. Innovationspreis der Deutschen Luftfahrt, Berlin

DEU: Zweite Runde der Tarifverhandlungen für knapp 143 000 Beschäftigte

der Volks- und Raiffeisenbanken in Deutschland

DEU: 5. Tag der Verpackung

08:30 h Pk Deutsches Verpackungsinstitut zum Thema "Nachhaltige

Verpackungen. Ruf und Wirklichkeit"

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt

die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ.

/bwi

AXC0267 2019-05-23/17:37