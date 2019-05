Berlin (ots) - EU-Haushaltskommissar Günther H. Oettinger hat von Deutschland mehr Initiative für die Zukunft Europas gefordert. "Was wir in Deutschland im Moment alles diskutieren, ist zu kurz gesprungen. Europa findet viel zu wenig statt", so Oettinger beim WDR Europaforum in Berlin. Dabei sei es dringend notwendig, dass sich die Europäische Union weiterentwickle.



"Europa ist derzeit nicht Weltpolitik-fähig", war der EU-Kommissar überzeugt. Gerade angesichts der neuen Fronstellungen - etwa zwischen den USA und China - sei es notwendig, dass sich Europa selbst positioniere. "Wir dürfen nicht Junior der USA werden, uns aber auch nicht China andienen, sondern müssen einen eigenen Standpunkt entwickeln", meinte Oettinger. Er mache sich im Übrigen als Haushalts-Kommissar Sorgen um das EU-Mitglied Italien. Die italienische Regierung müsse die Stabilitätskriterien endlich beachten. "Sonst könnte das Haushaltsjahr 2020 sehr bedrohlich werden."



