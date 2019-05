Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

VDMA: Politik muss Russland-Sanktionen überdenken

Die deutsche Maschinen- und Anlagenbaubranche fordert von der Politik ein Überdenken der Russland-Sanktionen. Sanktionen seien erfolglos gewesen, und der Hauptwettbewerber China habe die Situation genutzt und Marktanteile hinzugewonnen. Wegen des schwachen Rubelkurses, der volatilen Ölpreise, Protektionismus und der Sanktionen gegen Russland falle es den europäischen Maschinenbauern hingegen immer schwerer, ihre Position auf dem russischen Markt zu behaupten, erklärte der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA).

5G-Auktion knackt die Marke von 6 Milliarden Euro

Die Gebote in der laufenden 5G-Frequenzauktion steigen zwar unverändert langsam, aber auch Beständigkeit wird irgendwann teuer. In der 405. und damit letzten Runde am Donnerstag überstiegen die Gebote erstmals in Summe die Marke von 6 Milliarden Euro, wie die Bundesnetzagentur als Veranstalterin mitteilte. Dabei blieb das Tempo in der Auktion etwa gleich wie in den vergangenen Tagen und Wochen.

Neuer Arbeitgeberverband in der Pflege wird im Juni gegründet

Im Tauziehen um einen allgemeinverbindlichen Altenpflegetarif wird in der Pflegebranche im Juni ein neuer Arbeitgeberverband gegründet. Darauf verständigten sich Pflegeanbieter und -verbände unter anderem aus den Bereichen Arbeiterwohlfahrt, Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) und Diakonischer Dienstgeber in Niedersachsen.

Scholz erwartet noch schwierige Grundsteuer-Diskussion

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) richtet sich offenbar nicht darauf ein, dass es zu einer schnellen Einigung im festgefahrenen Streit um die Reform der Grundsteuer kommt. Er sei in der Diskussion "entspannt", betonte der Finanzminister bei einer Diskussion des Grundstückseigentümer-Verbandes Haus & Grund Deutschland in Berlin. "Wenn wir am 1. Dezember im Bundestag sind, kommen wir auch noch zu Rande. Ich hoffe, dass es ein bisschen schneller geht, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das ganz einfach wird", sagte Scholz.

Bundeskartellamt nimmt Nutzerbewertungen im Internet unter die Lupe

Das Bundeskartellamt nimmt Nutzerbewertungen im Internet unter die Lupe. Solche Bewertungen seien neben dem Preis "das wichtigste Entscheidungskriterium für Verbraucher beim Online-Kauf", erklärte Kartellamtspräsident Andreas Mundt. Das gelte für Produkte ebenso wie für die Wahl eines Arztes, Handwerkers oder Restaurants. "Es gibt Hinweise, dass Nutzerbewertungen nicht selten gefälscht oder manipuliert sind."

CDU-Generalsekretär Ziemiak will YouTuber Rezo zum Gespräch treffen

Nach dem millionenfach angeklickten Video mit harschen Attacken auf die CDU lädt die Partei Urheber Rezo zum Gespräch. "Lieber @rezomusik, lass uns miteinander reden", schrieb Generalsekretär Paul Ziemiak auf Twitter. "Du hast Kritikpunkte benannt, die berechtigt sind." Eine bereits fertig produzierte Video-Antwort auf Rezo will die CDU hingegen nicht veröffentlichen. Der YouTuber kritisierte die Partei derweil erneut.

Britische Regierung vertagt geplante Brexit-Abstimmung

Die britische Regierung hat die für Anfang Juni angekündigte Brexit-Abstimmung im Unterhaus auf unbestimmte Zeit verschoben. Ein Regierungssprecher kündigte an, dass ein neuer Termin erst nach Pfingsten festgelegt werden soll. Brexit-Hardliner innerhalb der Konservativen Partei hatten zuvor gegen Zugeständnisse protestiert, die Premierministerin Theresa May auf der Suche nach einem mehrheitsfähigen Austrittsabkommen gemacht hatte.

EZB prüft Wirkung von Negativzins und ist uneins über TLTRO3-Zinsen

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat bei seinen Beratungen am 10. April 2019 beschlossen, künftig die negativen Nebenwirkungen des negativen Leitzinses für die Banken zu überprüfen. Wie aus dem jetzt veröffentlichten Sitzungsprotokoll weiter hervorgeht, waren die Mitglieder des Rats noch uneins über die Ausgestaltung der dritten Serie langfristiger, gezielter Refinanzierungsgeschäfte (TLTRO3). Den Rückgang marktbasierter Inflationserwartungen sahen sie relativ gelassen. Zugleich sahen sie jedoch eine geringere Wahrscheinlichkeit als zuvor, dass sich das Wachstum entsprechend dem EZB-Basisszenario erholen wird.

EU-Gericht: Rechtspopulistin Le Pen muss 300.000 Euro erstatten

Ein EU-Gericht hat Frankreichs Rechtspopulistin Marine Le Pen zur Rückzahlung von 300.000 Euro an das Europaparlament verurteilt. Das Gericht der Europäischen Union wies den Einspruch der 50-Jährigen gegen die Zahlung ab, wie aus der Entscheidung hervorgeht. Le Pen wurde wegen Scheinbeschäftigung und Missbrauch öffentlicher Gelder verurteilt. Sie will nun vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg ziehen, wie sie auf Twitter mitteilte.

Markit: US-Wirtschaft verliert im Mai unerwartet stark an Schwung

Das Wachstum in der US-Wirtschaft hat sich im Mai deutlich verlangsamt. Der von IHS Markit erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 50,9 von 53,0 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum. Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 50,6 von 52,6 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Stand von 52,5 erwartet. Der Index für den Servicesektor ging zurück auf 50,9 von 53,0 Punkten. Hier hatte die Prognose auf 53,2 gelautet.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe sinken leicht

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 18. Mai leicht abgenommen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 1.000 auf 211.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Damit sind die Erstanträge die dritte Woche in Folge zurückgegangen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 215.000 vorhergesagt. Für die Vorwoche wurde der Wert mit 212.000 bestätigt.

Trump unterstützt US-Farmer mit 16 Milliarden US-Dollar

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat ein Hilfspaket für die amerikanische Landwirtschaft im Volumen von 16 Milliarden US-Dollar auf den Weg gebracht. Mit dem Geld sollen die Farmer für die negativen Folgen entschädigt werden, die der Handelskonflikt mit China ihnen einbringt.

Premierminister Modi erklärt seine BJP zum Wahlsieger in Indien

Indiens Premierminister Narendra Modi hat seine Partei zum Sieger der Parlamentswahlen in Indien erklärt. "Indien siegt erneut", schrieb Modi im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Zusammen bauen wir ein starkes und einbindendes Indien."

Sprecher: Saudi-Arabien fängt Drohne der jemenitischen Huthi-Rebellen ab

Saudi-Arabien hat nach Militärangaben erneut eine Drohne der jemenitischen Huthi-Rebellen abgefangen und so einen Angriff auf einen Flughafen verhindert. Die mit einem Sprengsatz beladene Drohne sei am Donnerstag auf dem Weg zum Flughafen von Nadschran im Süden des Königreichs von der saudiarabischen Luftwaffe abgefangen und zerstört worden, sagte ein Militärsprecher der staatlichen Nachrichtenagentur SPA.

