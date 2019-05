We Company, früher bekannt als WeWork, macht Ernst mit seinen Börsenplänen. Das können Anleger erwarten.2019 ist das Jahr der Mega-Börsengänge in den USA. Nach Pinterest, Lyft und Uber strebt nun ein weiteres Unternehmen an die Börse, das zu den wertvollsten Startups der Welt gehört: WeWork, das seit März als We Company firmiert. Doch zu Einzelheiten hält sich der Büroraum-Anbieter bedeckt.WeWork-Geschäftsdaten unter VerschlussDenn das Unternehmen hat die Unterlagen zu seinem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...