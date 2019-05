Der Handelsboykott der USA gegen Huawei erschüttert die Techbranche. Auch für deutsche Zulieferer stehen Milliardenumsätze auf dem Spiel.

Das Angebot, das die Deutsche Telekom am Montagabend dieser Woche an ihre Kunden verschickt, liest sich wie ein Test für Image und Marktwert des chinesischen Hightechkonzerns Huawei: "P30 pro ab 1 Euro" wirbt sie per E-Mail fürs Edel-Smartphone, das bei Huawei mit 999 Euro in der Liste steht. Es gilt - dank seiner mit dem deutschen Optikexperten Leica entwickelten Kamera - als das aktuell beste Fotohandy der Welt.

Zwar gibt es das Gerät so billig nur im Paket mit einem Mobilfunkvertrag. Doch viel wichtiger als der Preis ist die Reaktion der potenziellen Kundschaft. Nur Minuten nach dem Versand der Werbepost diskutiert die Techgemeinde im Netz viel grundsätzlicher: "Wer kauft huawei denn in der jetzigen Situation?", fragt Nutzer @gegisa auf Twitter und prognostiziert: "Dürfte schwierig werden mit deren Absatz." Bei manchem, der schon eines der Edelhandys besitzt, herrscht Panik. Die ersten versuchen bereits, ihre Telefone schnellstmöglich wieder loszuwerden, bieten originalverpackte Geräte im Netz für nur 500 Euro an.

Der Grund für die Aufregung ist da erst ein paar Stunden her: Die Alphabet-Tochter Google sowie mehrere Chiphersteller haben auf Druck der US-Regierung angekündigt, das Geschäft mit Huawei auf Eis zu legen. Es ist die Reaktion auf den Beschluss von US-Präsident Donald Trump, Huawei auf eine schwarze Liste zu setzen. Mit allen ausländischen Unternehmen, die darauf stehen, dürfen US-Firmen ohne Zustimmung der Regierung keine Geschäfte machen. Daran sollen sich auch ausländische Unternehmen halten, wenn deren Produkte zu einem nennenswerten Teil in den USA gefertigt wurden oder US-Komponenten enthalten. Tun sie es nicht, riskieren sie hohe Strafzahlungen und gefährden ihr US-Geschäft.

Deshalb droht der Handelskonflikt zwischen China und den USA Folgen weit über Huawei hinaus nach sich zu ziehen. Der Bann verursacht weltweit Kollateralschäden, trifft auch hierzulande viele Unternehmen - direkt oder indirekt.Allen voran die Mobilfunker. Telekom, Vodafone und O2 sind alarmiert. Schließlich bestellen die Netzbetreiber neue Telefonmodelle teils Monate vor deren Marktstart, ordern bei gefragten Marken gerne hohe fünfstellige Stückzahlen - pro Bestellung. Und fürchten nun den Käuferstreik: "Wir müssen sehen, was wir damit machen", sagt ein führender Manager eines deutschen Netzbetreibers. "Wenn sich die Lage für Huawei nicht bald entspannt, haben wir Berge teurer, unverkäuflicher Backsteine auf Lager."

Schwerer noch trifft es womöglich die deutschen Zulieferer des chinesischen Kommunikationsriesen: Chipentwickler, Maschinenbauer und Logistiker, Optikspezialisten oder Sensorproduzenten. Insgesamt, rechnet der chinesische Konzern für das vergangene Jahr hoch, "betrug die von Huawei ausgehende Nachfrage nach Vorleistungs- und Investitionsgütern aus Deutschland gut 1,35 Milliarden Euro".

Der deutsche Optikkonzern Zeiss aus Oberkochen und Lasertechnikspezialist Trumpf aus dem schwäbischen Ditzingen zum Bespiel fertigen wichtige Komponenten für den niederländischen ...

