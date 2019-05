Der Handelsstreit bereitet den Anleger Sorgen, auch die Vorgaben aus den USA und Asien sind negativ. Trotzdem bewegt sich der Dax vorbörslich im Plus.

Der internationale Handelsstreit und die damit einhergehende Eintrübung der Wirtschaftsstimmung in Deutschland haben den Dax am Donnerstag wieder unter 12.000 Punkte gedrückt. Der deutsche Leitindex büßte am Ende 1,8 Prozent auf 11.952 Punkte ein. Am Freitag liegt der Dax vorbörslich leicht im Plus.

Ob sich die Stimmung der Anleger vor dem Wochenende grundsätzlich bessert, darf aber bezweifelt werden. Die Gründe: Der schwache Ifo-Index, der auf den tiefsten Stand seit Ende 2014 abgesackt war, und die Aussichten für die Deutsche Bank, auf deren Hauptversammlung Vorstandschef Christian Sewing "harte Einschnitte" im Investmentbanking ankündigte.

Auch von der Wall Street gibt es keine positiven Impulse: Die Kurse sackten ab - besonders Technologieaktien wie Apple und Intel kamen unter die Räder. Welche Vorgaben und Termine für Anleger am Freitag zu beachten sind:

1- Vorgabe aus den USA

In den USA sind die wichtigsten Indizes am Donnerstag mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Für die trübe Stimmung sorgte wieder der anhaltende Handelsstreit zwischen den USA und China. Anleger befürchten, der Konflikt könnte zu einer Art "Kalten Krieg" in der Technologiebranche werden.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss mit einem Minus von 1,1 Prozent auf 25.490 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gab 1,2 Prozent auf 2822 Zähler nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq büßte 1,6 Prozent auf 7628 Stellen ein.

2 - Handel in Asien

Auch der Handel in Asien stand ganz im Zeichen des Handelskonflikts. Zwar stellte US-Präsident Trump am Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...