In Japan bleibt die Inflation trotz eines leichten Anstiegs schwach. Die von den Währungshütern besonders stark beobachte Kernrate der Inflation, bei der schwankungsanfällige Preise für frische Nahrungsmittel herausgerechnet werden, legte im April im Vergleich zum Vorjahr um 0,9 Prozent zu, wie die Regierung am Freitag in Tokio mitteilte. Das hatten Experten im Schnitt erwartet. Grund für die etwas höhere Teuerung waren deutliche Preisaufschläge für Reisen vor den Feiertagen. Im März hatte die Inflationsrate noch etwas niedriger bei 0,8 Prozent gelegen.

Die Inflationsrate bleibt somit weiter deutlich hinter dem Zwei-Prozent-Ziel der Notenbank zurück. In Japan versuchen die Währungshüter seit vielen Jahren, die Inflation mit einer extrem lockeren Geldpolitik an diese Zielmarke zu bringen. Allerdings haben die Währungshüter einen Zeitplan zur Erreichung des Ziels mittlerweile aufgegeben./jha/fba

