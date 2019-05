...für sein Ziel, bis 2025 den Westen in Sachen Technik eingeholt zu haben. Dieser Anspruch wird nicht aufgegeben, berührt aber viele Firmen im Westen in verschiedener Form. Nicht nur Firmen sondern Vorschriften, Patente etc., womit der Konflikt zwischen USA und China zu einem weltweiten Konflikt ausartet, in dem es vor allem um technisches Wissen geht. Eine Folge davon ist: Sehr hohe Bewertungen von Tech-Aktien werden einer gründlichen Korrektur zu unterwerfen sein. Die sehr hohen Bewertungen der Umsätze und der Gewinne sind in vielen Fällen nicht mehr vertretbar. Wie sich die Techs in dieser Frage aufstellen ist noch weitgehend offen. Die schlichte Konsequenz: Verzichten Sie vorerst auf alle Neukäufe in Tech-Aktien, die zu den üblichen großen auf jedem Kurszettel stehen.



