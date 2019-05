Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ (KI) - Die 3 Milliarden Euro schwere KI-Strategie der Bundesregierung wird langsam konkreter: Mit zweimonatiger Verspätung haben die drei hauptverantwortlichen Ministerien nun einen Plan vorgelegt, wofür sie die erste Tranche von 500 Millionen Euro ausgeben wollen. Insgesamt soll fast die Hälfte des Budgets, 230 Millionen, "in den Transfer von der Forschung in die Praxis" fließen, sagte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Das größte Einzelbudget von 170 Millionen Euro entfällt auf das Forschungsministerium. Ministerin Anja Karliczek (CDU) fördert damit die KI-Forschungszentren und insgesamt 100 Professuren. (Handelsblatt S. 13)

KOHLENDIOXIDSTEUER - Der Klimaökonom Ottmar Edenhofer, Direktor am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, prüft im Auftrag der Regierung eine Abgabe auf den Ausstoß von Kohlendioxid. Der CO2-Preis kommt noch in diesem Jahr, glaubt der Forscher - er sei so wichtig wie einst das Penicillin in der Medizin. "Eine Tonne CO2 sollte zwischen 30 und 40 Euro kosten", so Edenhofer (FAZ S. 17)

PKW-MAUT - Die ab Oktober 2020 geplante Pkw-Maut in Deutschland könnte nach neuen Berechnungen zu einem Minusgeschäft werden. "Ein Defizit von 10 bis 155 Millionen Euro in den ersten Jahren der Einführung ist wahrscheinlich", heißt es einem Gutachten des Forums Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) für die Grünen-Bundestagsfraktion. (Tagesspiegel)

BANK-FILIALEN - Filialen nehmen nach Ansicht von Vertretern der drei Säulen der Kreditwirtschaft auch künftig einen wichtigen Platz ein. Online-Kontakte allein reichten nicht zur Kundenbindung, sagten Marija Kolak, Präsidentin des Bundesverbandes der Deutsche Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) und Helmut Schleweis, Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV), beim 17. Internationalen Retail-Bankentag. (Börsen-Zeitung S. 3)

GRUNDRENTE - Der Gesetzentwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zur Grundrente verschwindet erst mal in der Schublade. Das Kanzleramt wird die Ressortabstimmung gar nicht erst einleiten. Grund: Der Zoff in der Großen Koalition um die Finanzierung. Damit liegt das wichtigste SPD-Vorhaben auf Eis. (Bild S. 2)

