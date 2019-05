Welche Themen sind am Freitag Morgen wichtig für die Finanzmärkte? Heute unter anderem im Blick: Deutsche Bank nach der Hauptversammlung, die Deutsche Post will einem Medienbericht zufolge das Briefporto in Deutschland bald deutlich erhöhen und die Gebote für die 5G-Frequenzen haben die Schwelle von sechs Milliarden Euroübersprungen.

