Die Royal Bank of Canada (ISIN: CA7800871021, TSE: RY) wird eine Quartalsdividende von 1,02 CAD an die Aktionäre ausschütten. Die nächste Zahlung erfolgt am 23. August 2019 (Record date: 25. Juli 2019). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet erhalten die Aktionäre 4,08 CAD. Beim derzeitigen Börsenkurs von 102,30 CAD (Stand: 23. Mai 2019) beträgt die aktuelle Dividendenrendite 3,99 Prozent. Der Konzern zahlt ...

