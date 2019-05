Im März 2019 sind bei Straßenverkehrsunfällen in Deutschland 232 Menschen ums Leben gekommen. Das waren 19 Verkehrstote mehr als im März 2018, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen am Freitag mit.



Dies entspricht einem Zuwachs von 8,9 Prozent. Auch die Zahl der Verletzten stieg im März 2019 gegenüber dem Vorjahresmonat um 5,1 Prozent auf rund 27.000. Im ersten Quartal 2019 erfasste die Polizei insgesamt rund 617.500 Straßenverkehrsunfälle, so das Statistikamt weiter. Das entspricht einem Zuwachs von 0,8 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum. Darunter waren circa 58.700 Unfälle mit Personenschaden (+2,0 Prozent), bei denen 633 Menschen getötet wurden.



Damit blieb die Zahl der Verkehrstoten im Vergleich zu den ersten drei Monaten des Jahres 2018 nahezu gleich (+0,3 Prozent beziehungsweise +2 Personen). Die Zahl der Verletzten im Straßenverkehr nahm um 0,4 Prozent auf rund 76.100 zu, so das Bundesamt.