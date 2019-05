flatex Morning-news EUR/USD: Was für ein Handelstag gestern beim Währungspaar EUR/USD.

Was für ein Handelstag gestern beim Währungspaar EUR/USD. Zum einen demonstrierte der Euro seit langem mal wieder so etwas wie Stärke, zum anderen lag die Handelspanne mit 80 Pips deutlich über den Vortagen.

Zur Charttechnik: Das gestrige Tagestief lag bei 1,1108 und somit nur marginal unter dem Verlaufstief bei 1,1111 vom 26. April 2019. Damit hat diese Marke ihre Wirkung als Unterstützung bestätigt, da der Euro nach dem Test dieses Niveaus deutlich anzog. Der Schlusskurs bei 1,1181 lag ebenfalls nahe an einer wichtigen charttechnischen Marke und zwar dem Widertand bei 1,1176. Kann sich der Euro über dieses Niveau am heutigen Freitag weiter nach oben absetzen, dann liegt der nächste Widerstand bei 1,1265. Eine weitere Hürde für den Euro liegt bei 1,1324. Übergeordnet befindet sich der Euro gegenüber dem US-Dollar trotz des gestrigen positiven Handelstages aber weiterhin in einer klaren Abwärtsbewegung.

