Frankfurt am Main - Der Euro hat am Freitag an seinem Stabilisierungskurs festgehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1184 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Zum Franken hat der Euro leicht an Wert gewonnen und steht bei 1,1226 Franken nach 1,1212 am Vorabend. Auch der US-Dollar holte entsprechend leicht auf und notiert bei 1,0038 nach 1,0027 Franken. Source

