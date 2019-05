Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Fed-Banker Kaplan unsicher, ob Zinsen hoch oder runter gehen

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Dallas, Robert Kaplan, hat sich zwar besorgt gezeigt, dass die Unsicherheit wegen des schwelenden Handelskonflikts die US-Wirtschaft belasten kann. Vorerst sei er aber damit einverstanden, die Zinsen auf dem aktuellen Niveau zu halten, sagte der Notenbanker, der im zinsgebenden Offenmarktausschuss der US-Notenbank derzeit nicht stimmberechtigt ist. Er sei unsicher, ob der nächste Zinsschritt nach oben oder unten gehen werde.

Ifo-Exporterwartungen von Handelskonflikten belastet

Die weltweiten Handelskonflikte belasten die Stimmung in der deutschen Exportwirtschaft. Die Ifo-Exporterwartungen für die Industrie fielen im Mai auf 0,9 von 1,2 Saldenpunkte im April, wie das Institut mitteilte. "Die Exportdynamik schwächt sich weiter ab", befanden die Experten.

Europawahl in Niederlanden begonnen - Sozialdemokraten überraschend vorne

Mit den Abstimmungen in Großbritannien und den Niederlanden hat 'die Europawahl begonnen. In den Niederlanden lagen einer ersten Prognose zufolge überraschend die Sozialdemokraten vorne, wie der Fernsehsender NOS nach Schließung der Wahllokale berichtete. In beiden Ländern waren eigentlich deutliche Zuwächse für die Rechtspopulisten und EU-Gegner erwartet worden. Wähler in Großbritannien fanden sich zudem in der absurden Situation wieder, an einer Wahl zu einer zentralen Institution der EU teilzunehmen, die sie demnächst verlassen wollen.

EU-Bürger beklagen Probleme bei Europawahl in Großbritannien

Zahlreiche EU-Bürger durften nach eigenen Angaben nicht an der Europawahl in Großbritannien teilnehmen. Unter dem Schlagwort DeniedMyVote (Abstimmung verweigert) berichteten betroffene EU-Bürger, ihnen sei die Teilnahme an der Abstimmung verweigert worden, weil ein Formular, in dem sie erklären, nicht in ihrem Heimatland abstimmen zu wollen, nicht rechtzeitig bearbeitet worden sei.

Auch neue ZDF-Umfrage sieht CDU in Bremen vorn

Drei Tage vor der Bürgerschaftswahl in Bremen liegt die CDU auch in einer neuen Umfrage vor der seit 73 Jahren im kleinsten Bundesland regierenden SPD. In der Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF kommen die Christdemokraten von Bürgermeisterkandidat Carsten Meyer-Heder auf 26 Prozent, während die Sozialdemokraten von Amtsinhaber Carsten Sieling 24,5 Prozent erreichen.

Boris Johnson droht Prozess wegen Lügen während der Brexit-Kampagne

Dem früheren britischen Außenminister Boris Johnson droht ein Prozess wegen Amtsvergehen, weil er vor dem Brexit-Referendum 2016 gelogen haben soll. Ein privater Kläger wirft ihm vor, während der Kampagne wissentlich falsche Angaben über die Kosten der britischen EU-Mitgliedschaft gemacht zu haben. Johnson habe 2016 fälschlicherweise behauptet, Großbritannien zahle der EU wöchentlich 350 Millionen Pfund, sagte der Anwalt des Klägers bei einer Anhörung vor einem Londoner Gericht.

Ungarns Ministerpräsident hält sich neues Bündnis nach Europawahl offen

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban sieht die konservative Europäische Volkspartei (EVP) nach eigenen Angaben weiterhin als seine politische Heimat an, hält sich ein neues Bündnis nach der Europawahl aber offen. Welchem Bündnis seine Fidesz-Partei sich im EU-Parlament künftig anschließe, "hängt von der EVP ab", sagte Orban der Bild-Zeitung.

Europarat lehnt Bildung von rechtspopulistischer Fraktion Europa der Nationen ab

Die Parlamentarier-Versammlung des Europarats hat die Bildung einer eigenen Fraktion rechtsextremer und nationalistischer Parteien aus den Mitgliedstaaten abgelehnt. Der Europarat habe entschieden, die Bildung der Fraktion Neue Europäische Demokraten/Europa der Nationen (NDE/ENL) abzulehnen, hieß es in einer im Kurzmitteilungsdienst Twitter veröffentlichten Erklärung.

Trump will in Handelsgesprächen mit China auch über Huawei reden

US-Präsident Donald Trump will in den Handelsgesprächen mit China auch über den Huawei-Konzern sprechen - und den Telekommunikationsausrüster sogar in das geplante Handelsabkommen aufnehmen. "Wenn wir einen Deal machen sollten, kann ich mir vorstellen, dass Huawei in irgendeiner Form und in irgendeinem Teil eines Handelsabkommens einbezogen sein wird", sagte Trump vor Journalisten in Washington.

Zölle auf China-Importe kosten US-Haushalte je 831 US-Dollar

Die jüngste Erhöhung der Zölle der Trump-Regierung auf Warenimporte aus China wird den durchschnittlichen Haushalt in den USA mit 831 US-Dollar im Jahr belasten. Das geschehe über höhere Kosten oder eine geringere Effizienz in der Produktion, geht aus einer Untersuchung der Federal Reserve Bank of New York hervor. Die höheren Zölle würden effektiv von den Importeuren und den Verbrauchern gezahlt.

US-Regierung will Kongress bei Waffenverkauf an Riad umgehen - Zeitung

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump plant laut einem Zeitungsbericht, den Kongress bei Waffenverkäufen im Milliardenwert an Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate zu umgehen. US-Außenminister Mike Pompeo und andere Vertreter des Außenministeriums dringen laut einem Bericht der New York Times darauf, eine Notfall-Verfügung zu erlassen, mit der Trump den Kongress daran hindern könne den Waffendeal mit einem Volumen von 7 Milliarden Dollar zu blockieren.

USA erwägen Entsendung zusätzlicher Truppen nach Nahost

Die USA erwägen die Entsendung zusätzlicher Truppen in den Nahen Osten. Derzeit werde geprüft, in welcher Weise der Schutz der bereits in der Region stationierten Soldaten verbessert werden könne, sagte der kommissarische US-Verteidigungsminister Patrick Shanahan mit Blick auf die zuletzt verschärften Spannungen mit dem Iran. Eine der Optionen könne sein, weitere Truppen zu entsenden.

US-Justiz verschärft Anklage gegen Assange

Die US-Justiz hat ihre Anklage gegen Julian Assange erheblich verschärft - dem in Großbritannien inhaftierten Wikileaks-Gründer droht damit bei Auslieferung in die Vereinigten Staaten eine deutlich längere Haftstrafe. Laut US-Justizministerium ist der 47-jährige wegen der Veröffentlichung geheimer US-Dokumente nun auch der Verstöße gegen Anti-Spionage-Gesetze angeklagt. Bislang hatte die Anklage allein auf Verschwörung zum Angriff auf Regierungscomputer gelautet.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Kernverbraucherpreise Apr +0,9% (PROG: +0,9%) gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Apr +0,9% gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Apr +0,1% gg Vm

Malaysia Verbraucherpreise Apr +0,2% (PROG: +0,4%) gg Vorjahr

Malaysia Verbraucherpreise Apr unverändert gg Vormonat

