Wien/Mailand (pts012/24.05.2019/09:00) - * Beteiligung von C-Quadrat zunächst in Höhe von 20 Prozent am italienischen Investmentunternehmen * Stärkung und Ausbau des Bereichs der alternativen Investments * C-Quadrat nun an allen wichtigen Finanzplätzen in Europa vertreten Die C-Quadrat Investment AG setzt mit ihrer Beteiligung an dem italienischen Asset Manager LIO Capital S.r.l. ihre Internationalisierungs- und Expansionsstrategie weiter erfolgreich fort. C-Quadrat hat zunächst eine Beteiligung in Höhe von 20 Prozent an der in Mailand ansässigen LIO Capital erworben, um den Bereich der alternativen Investments in der C-Quadrat Gruppe zu stärken und weiter auszubauen. LIO Capital entwickelt, strukturiert und verwaltet Investitionsmöglichkeiten im Bereich der alternativen Assets für führende institutionelle und private Investoren. Durch die Zusammenarbeit kann C-Quadrat seinen Kunden neue und einzigartige Anlageprodukte anbieten. C-Quadrat konnte mit der Beteiligung an LIO Capital auch die regionale Präsenz weiter ausbauen und ist nun an allen wichtigen Finanzplätzen in Europa vertreten - neben Österreich, Großbritannien, Deutschland, der Schweiz, Frankreich und Spanien, nun auch in Italien. Insgesamt werden die Produkte und Finanzdienstleistungen von C-Quadrat mittlerweile in 22 Ländern Europas und Asiens an institutionelle und private Investoren vertrieben. Cristobal Mendez de Vigo, Vorstandsmitglied von C-Quadrat: "Mit dieser Akquisition wollen wir das kontinuierliche Wachstum von C-Quadrat auf europäischer Ebene forcieren und zudem unsere Fähigkeit weiter stärken, unseren Kunden innovative Produkte anzubieten. Wir freuen uns, mit LIO Capital einen erfahrenen Partner gefunden zu haben, der über eine hervorragende Erfolgsbilanz im Bereich der alternativen Investments verfügt." Über C-Quadrat Die C-Quadrat Investment Group setzt sich aus mehreren unabhangigen Asset-Management-Unternehmen zusammen, die sowohl auf quantitative als auch auf diskretionare Absolute- und Total-Return-Strategien spezialisiert sind. Ziel aller Aktivitaten ist es, kontinuierliche, flexible und nachhaltige Wertsteigerungen fur institutionelle Investoren und Privatanleger zu erzielen. Gegrundet 1991 in Wien, ist die C-Quadrat Investment Group heute mit Buros in Wien, London, Frankfurt, Paris, Genf, Zurich, Madrid, Yerevan und Tiflis vertreten und in mehr als 22 Landern Europas und Asiens aktiv. Über LIO Capital LIO Capital ist eine spezialisierte alternative Investment Boutique mit Hauptsitz in Mailand, Italien. Das Unternehmen entwickelt, strukturiert und verwaltet Investitionsmöglichkeiten im Bereich der alternativen Assets für institutionelle und private Investoren. LIO Capital verfügt über eine hervorragende Expertise und einen erfolgreichen Track-Record in den Bereichen italienische NPLs, Immobilien, Sondersituationen und andere innovative illiquide Vermögenswerte. LIO Capital verwaltet rund 1,4 Milliarden Euro an Krediten auf Basis der Bruttobuchwerte, GBV, und hat in den vergangenen 24 Monaten im Auftrag seiner Kunden über 400 Millionen Euro in seinen Kernanlageklassen investiert. Rückfragehinweis C-Quadrat: Mag. Andreas Wimmer Senior Group Managing Director CQ Investment Group | Schottenfeldgasse 20 | 1070 Wien | Austria Tel.: +43 1 51566300 E: A.Wimmer@c-quadrat.com | I: http://www.c-quadrat.com (Ende) Aussender: C-QUADRAT Investment AG Ansprechpartner: Mag. Andreas Wimmer Tel.: +43 1 51566 316 E-Mail: a.wimmer@investmentfonds.at Website: www.c-quadrat.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190524012

May 24, 2019 03:00 ET (07:00 GMT)