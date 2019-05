++ Britische Einzelhandelsumsätze dürften im April auf 4,5% im Jahresvergleich steigen ++ Auftragsdaten für langlebige Güter gewinnen angesichts schwacher EMIs an Bedeutung ++ Stellvertretender Gouverneur Skinglsey der Riksbank spricht am Morgen über Wirtschaftslage ++10:30 Uhr | Großbritannien | Einzelhandelsumsätze (April): Die Daten aus Großbritannien waren in letzter Zeit gemischt, wobei die Inflation enttäuschend war und die Produktionszahlen über den Erwartungen lagen. ...

