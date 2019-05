TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben sich zum Ende der Woche uneinheitlich gezeigt. Dabei hellte sich im späten Handelsverlauf die Stimmung zumindest ein wenig auf. Während Hongkong einen kleinen Gewinn verzeichnete, gaben die Börsen in Südkorea und Australien nach. Das bestimmende Thema war einmal mehr der Handelskonflikt zwischen den USA und China, das erneut für Zurückhaltung bei den Anlegern sorgte.

Dass es in Sachen Fortsetzung der Gespräche keine neuen Entwicklungen gibt und US-Präsident Donald Trump nun den auf eine schwarze Liste gesetzten chinesischen Technologieriesen Huawei quasi mit zur Verhandlungsmasse machen will, verunsicherte. Außerdem hieß es zuletzt, dass die USA den Bann gegen Huawei auf andere Technologieunternehmen wie den Videoüberwachung-Anbieter Hikvision ausweiten könnten.

Mit Blick auf Hangzhou Hikvision verweisen die Analysten von Moody's darauf, dass das starke Finanz- und Liquiditätsprofil, dem Unternehmen Luft gebe, um mögliche kurzfristige Auswirkungen eines US-Banns abfedern zu können. Nach den jüngsten kräftigen Kursverlusten stiegen Hikvision um knapp 3 Prozent.

Gesucht waren vermeintlich sichere Anlagen, wie Anleihen, Gold oder am Devisenmarkt der Yen. Der Dollar verbilligte sich im Vergleich zur gleichen Vortageszeit deutlich von 110,40 auf zuletzt 109,48 Yen, was die Stimmung in Tokio zusätzlich belastete. Für den Nikkei-Index ging es nach anfänglich höheren Abgaben um 0,2 Prozent nach unten auf 21.117 Punkte. In Seoul büßte der Kospi 0,7 Prozent ein. Das Index Schwergewicht Samsung gab hier um 2,6 Prozent nach.

An der Börse in Hongkong ging es hingegen um einen halben Prozentpunkt nach oben, wohingegen sich der Schanghai nach der jüngsten Verlustserie gut behaupten konnte.

In Taiwan zeigte sich der Taiex nach den deutlichen Abgaben am Vortag mit einem leichten Plus von 0,2 Prozent. Technologiewerte wie Taiwan Semiconductor und Catcher erholten sich etwas von den zum Teil deutlichen Abgaben am Vortag. In Sydney fiel das Marktbarometer um 0,6 Prozent zurück. Gedrückt wurde der Index von Energiewerten. Der Sektor gab 3,1 Prozent nach, belastet von der Ölpreisentwicklung.

Während sich die Ölpreise nach ihrem jüngsten deutlichen Rückgang gleichwohl um rund 0,9 Prozent erholen konnten - Brentöl ging zuletzt mit 68,35 Dollar je Barrel um -, verteidigte das Gold seine Gewinne. Die Feinunze kostete zuletzt 1.283 Dollar.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.456,00 -0,55% +14,34% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.117,22 -0,16% +5,51% 08:00 Kospi (Seoul) 2.045,31 -0,69% +0,21% 08:00 Schanghai-Comp. 2.852,99 +0,02% +14,40% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 27.366,57 +0,36% +5,43% 10:00 Taiex (Taiwan) 10.328,28 +0,19% +6,18% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.167,74 +0,22% +3,00% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.604,83 +0,18% -5,14% 11:00 BSE (Mumbai) 39.031,51 +0,57% +7,66% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:39 Uhr % YTD EUR/USD 1,1190 +0,1% 1,1183 1,1138 -2,4% EUR/JPY 122,54 -0,1% 122,60 122,80 -2,5% EUR/GBP 0,8833 +0,0% 0,8832 0,8834 -1,9% GBP/USD 1,2668 +0,0% 1,2662 1,2609 -0,6% USD/JPY 109,48 -0,1% 109,62 110,24 -0,2% USD/KRW 1187,20 -0,2% 1189,80 1190,28 +6,5% USD/CNY 6,9044 -0,1% 6,9105 6,9148 +0,4% USD/CNH 6,9211 -0,1% 6,9263 6,9390 +0,7% USD/HKD 7,8487 -0,0% 7,8489 7,8487 +0,2% AUD/USD 0,6894 -0,1% 0,6901 0,6869 -2,2% NZD/USD 0,6528 +0,1% 0,6523 0,6487 -2,8% Bitcoin BTC/USD 7.888,75 -0,3% 7.913,75 7.613,00 +112,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,42 57,91 +0,9% 0,51 +23,5% Brent/ICE 68,32 67,76 +0,8% 0,56 +24,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.283,82 1.283,45 +0,0% +0,37 +0,1% Silber (Spot) 14,58 14,60 -0,1% -0,02 -5,9% Platin (Spot) 804,76 798,50 +0,8% +6,26 +1,0% Kupfer-Future 2,70 2,68 +0,6% +0,02 +2,5% ===

