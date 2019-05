Deutschlands Klimapolitik ist in hohem Maße ineffizient und teuer. Und sie kostet uns unsere Freiheit. Ein Plädoyer für die Rückkehr zu ökonomischer Vernunft in der Politik.

Man muss kein Leugner des Klimawandels sein, wenn man sich über die Politik hierzulande die Augen reibt. Wir werden mit Maßnahmen konfrontiert, die erstens nicht oder kaum wirken und zweitens extrem teuer sind. Gewiss, die Absichten mögen hehr sein, auch wenn sie sehr naiv sind, wie sich an den Demos von Schülern zeigt, die manche schon mit Kreuzzügen vergleichen. Aber auch hier bestätigt sich, dass eine gut gemeinte Politik meist schlecht ist. Vor allem dann, wenn sie unser wichtigstes Gut beeinträchtigt: die Freiheit.

Umweltschützer mögen einwenden, es gehe doch um unser aller Wohl, nämlich das Klima auf unserem Planeten. Und das allein rechtfertige drastische Maßnahmen. Wirklich? Sicher ist, dass der Klimawandel weder in Kiel noch in Berlin gebremst werden kann. Die Demonstranten sollten sich nach Washington, Moskau, Peking und Kalkutta begeben. Die Amerikaner werden dankbar sein, dass man ihnen erklärt, was ein "Lastenfahrrad" ist, mit dem sie gefälligst in den abgelegenen Supermärkten einkaufen sollen. Auch Genosse Putin wird sich freuen und überlegen, was er den Bürgern Russlands demnächst noch alles diktiert.

Ernsthaft: In China und in Indien, wo insgesamt rund fünfunddreißigmal so viele Menschen leben wie in Deutschland, wird man die Leute nicht davon abhalten, dass sie sich aus der Armut befreien wollen und einen Lebensstandard anstreben, der unserem nahekommt. Diesen Aufholprozess, der die weltwirtschaftliche Entwicklung in den vergangenen Jahrzehnten geprägt hat, werden auch die Proteste nicht aufhalten. Und bald werden die meisten Staaten in Afrika in dieselbe Richtung gehen, hoffentlich! Das wird zu einem anhaltend hohen Wachstum in der Weltwirtschaft führen, und das wird mit Windrädern, Fahrrädern und ökologischem Anbau allein nicht zu schaffen sein.

Was hat das Klimaproblem zu tun mit den selektiven Maßnahmen, die man in Deutschland ergreift? Der Anteil Deutschlands am weltweiten CO2-Ausstoß beträgt gerade einmal zwei Prozent. Selbst wenn es gelänge, die Emissionen in einem Jahr um ein Viertel zu verringern, würde das allein kompensiert durch den Anstieg, der in China im Durchschnitt der vergangenen 25 Jahre zu beobachten war. Zwar hat die Dynamik der chinesischen Wirtschaft ...

