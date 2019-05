Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Heute stehen in den USA die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter auf dem Programm, so die Analysten der Helaba.Die Zeitreihe werde von den Boeing-Bestellungen stark beeinflusst. Diese seien im Berichtsmonat aufgrund der Probleme mit der 737 Max auf 4 Stück gesunken, sodass es eine negative Indikation für die Gesamtaufträge gebe. Im Gegensatz dazu hätten sich die Auftragskomponenten der Industrieumfragen per saldo verbessert. Vor diesem Hintergrund seien die Analysten gegenüber der Konsensschätzung von -2,0% VM etwas positiver eingestellt. Konjunktursorgen würden wohl nicht größer - auch vor dem Hintergrund, dass es abseitig des volatilen Transportsektors zu einem Auftragsplus kommen könnte. ...

