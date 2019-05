Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Datenveröffentlichungen (PMIs Deutschland und ifo) enttäuschten gestern und verhalfen dem Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) zu einem Tageshoch bei 167,40, so die Analysten der Helaba.Aller Voraussicht nach werde die britische Premierministerin May heute ihren Rücktritt ankündigen, nachdem ihr Vorschlag über ein zweites Referendum mehrheitlich auf Ablehnung gestoßen sei. Mit der erhöhten Risikoaversion stünden die Chancen für weitere Kursgewinne bis zum Kontrakthoch bei 167,43 gut. Zudem liefere die Charttechnik positive Vorgaben. Oberhalb von 167,43 würden die Analysten Hürden bei 168,12 und bei 168,42 lokalisieren, hergeleitet vom fortlaufenden Kontrakt. Haltemarken bestünden in der Zone 166,33/44 und bei 166,26 (21-Tagelinie). Die Trading-Range liege zwischen 166,44 und 168,12. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...