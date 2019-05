Die niederländisch-britische Entsorgungsgruppe Renewi ist tiefer in die roten Zahlen geraten. Außerordentliche Belastungen in dreistelliger Millionenhöhe führten dazu, dass das Unternehmen das am 31. März beendete Geschäftsjahr 2018/19 mit einem Nettoverlust von rund 98 Mio € abschloss. Ein Jahr zuvor hatte Renewi einen Verlust von 54 Mio € verzeichnet. Der Umsatz war im gleichen Zeitraum leicht von ...

