Vortrag, Präsentation, TV-Interview - mit der Erfahrung sinkt die Nervosität. Aber schon vor dem ersten Auftritt können Sie ganz einfach sichtbare Zeichen von Aufregung vermeiden.

Sie wären vor Publikum gerne cooler? Die oberste Regel ist ja immer die: Sei du selbst. Der Tipp mit der Authentizität ist schön und gut. Denn so können wir selbst in stressigen Momenten, in denen wir unter Beobachtung stehen (auf der Bühne, vor der Kamera, an der Flipchart), unsere ganz eigene Art entdecken, lieben und ausstrahlen. Aber was, wenn morgen ein wichtiger Auftritt ansteht und Sie sich sagen: Mir geht die Pumpe. Das wird morgen nichts mit authentisch souverän?

Dafür gibt es einen Tipp aus dem Sofort-Hilfe-Kit: Erkenne die eigenen Nervositäts-Signale und schalte sie ab. Dann sind Sie vielleicht immer noch nervös. Aber Sie kommen weniger nervös rüber - und wenn Sie das wiederum wissen, sinkt Ihre Nervosität tatsächlich. Ein Kreislauf hin zu Souveränität. Gut, nicht wahr?

1. Halten Sie Augenkontakt (aus)Eine der größten Herausforderung direkt am Anfang des Textes - und am Anfang des Treffens. Blicken Sie den Leuten offen in die Augen. Schon direkt bei der Ankunft, beim Kennenlernen, bevor es losgeht. Überwinden Sie das Bedürfnis, ausweichend in der Gegend herumzugucken. Selbst wenn Sie denken, dass Sie Ihren Gesprächspartner mittlerweile regelrecht anstarren: Halten Sie es noch ein paar Sekunden aus. Wer anderen "auf Augenhöhe" begegnet, erntet Respekt. Umso leichter ist es für Sie, die anderen von sich und Ihrem Anliegen zu überzeugen.

Natürlich dürfen Sie auch mal versonnen zur Decke schauen, wenn Sie beim Reden einen Gedanken entwickeln. Sie dürfen auch auf Ihre Kaffeetasse blicken, wenn Sie nach ihr greifen. Aber überprüfen Sie sich selbst: Sehnen Sie sich danach, dem festen Blick Ihres Gegenübers zu entkommen? Dann halten Sie stand. Den enormen inneren Widerstand zu brechen, ist wirklich faszinierend und macht Spaß.2. Reden Sie sofort mit"Und? Wie war Ihre Anreise?""Och, eigentlich ganz schön. Der ICE war halb leer und ich habe den Eindruck, der Kaffee an Bord ist besser geworden. War richtig gemütlich."

Mitreden. Auch und gerade beim banalen Smalltalk. Das hat zwei Vorteile:

a. Man hält Sie von vorne herein für kommunikativ (erster Eindruck von Ihnen als Redner oder Rednerin also schonmal top).

b. Sie müssen das Eis nicht erst brechen, wenn Sie mit Ihrem offiziellen Vortrag dran sind. Das gibt auch Ihnen das gute Gefühl: Die kennen mich ja schon.

3. Killen Sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...