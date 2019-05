++ Stimmung angeschlagen und fragil ++ EMIs aus den USA mit beunruhigenden Ergebnissen ++ "Sichere Häfen" gewinnen an Attraktivität ++ DE30 am Freitag auf Erholungskurs, nachhaltig? ++Die Angst um eine weitere Intensivierung des Handelsstreits zwischen den USA und China überwog auch am Donnerstag an der Wall Street und resultierte in einer deutlichen Risikoaversion. Der S&P 500 und der Dow Jones verloren etwas mehr als 1% an Wert, während der technologielastige NASDAQ mit einem Rückgang von 1,6% auf 7.628 Punkte erneut am schlechtesten performte. "Der Handelskrieg nimmt neue Dimensionen an" sagte Komal Sri-Kumar, Gründer und Präsident von Sri-Kumar Global Strategies. Masanari Takada, Cross-Asset-Stratege bei Nomura Securities in Tokio, sagte aber, dass der Handelskonflikt "die Stimmung der globalen Anleger noch nicht vollständig verändert hat, sodass es keinen Panikverkauf gibt." Beim marktbreiten S&P 500 beschleunigte ...

