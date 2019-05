Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Astrazeneca von 6400 auf 6350 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Peter Welford bestätigte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie seine Präferenz für Pharmawerte wie Roche, GlaxoSmithKline, Novartis oder Sanofi, während er bei Astrazeneca zur Vorsicht neigt./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 23.05.2019 / 11:45 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.05.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2019-05-24/10:56

ISIN: GB0009895292