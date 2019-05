Das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk will im All ein enges Geflecht an Satelliten aufbauen. Ziel ist ein weltumspannendes Internet-Netz.

Die private Raumfahrtgesellschaft SpaceX hat die ersten 60 von geplanten 12.000 Internet-Satelliten ins All geschossen. Eine Falcon-9-Rakete katapultierte in der Nacht zu Freitag alle Satelliten auf einmal vom US-Weltraumbahnhof Cape Canaveral in die Erdumlaufbahn. Jedes Jahr sollen Tausende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...