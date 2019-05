Nach dem jüngsten Kursrutsch nutzen einige Anleger die Gelegenheit zum Wiedereinstieg in die europäischen Aktienmärkte. Dax und EuroStoxx50 gewannen am Freitag jeweils 0,9 Prozent auf 12.055 und 3358 Punkte, nachdem sie am Donnerstag knapp zwei Prozent verloren hatten. Die Haupt-Aufmerksamkeit der Börsianer richtete sich zunächst allerdings auf...

Den vollständigen Artikel lesen ...