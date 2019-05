Frankfurt am Main - Der Euro hat zum US-Dollar am Freitag im weiteren Vormittagsverlauf zugelegt und ist zwischenzeitlich über 1,12 Dollar gestiegen. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,1188 Dollar. Gegenüber dem Schweizer Franken fällt der Euro im Vergleich zum früheren Freitagmorgen wieder zurück in etwa auf den Stand des Vorabends. Derzeit wird der Euro bei 1,1214 Franken gehandelt. Source

Den vollständigen Artikel lesen ...