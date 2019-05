München (ots) -



Rebekka Reinhard liebt, was sie tut und tut, was sie liebt - Philosophin, Rednerin und vor allem aber Bestseller-Autorin.



Sie stellt die wirklich wichtigen Fragen des Lebens. Zum Beispiel: Würde Platon etwa Prada tragen?



Rebekka Reinhard ist durch und durch begeisterte Philosophin und begnadete Erfinderindern wirklich sinnstiftender Buchtitel wie "Schön! Schön sein, schön scheinen, schön leben - eine philosophische Gebrauchsanweisung" (2013).



Noch dazu ist die Philosophie ihr Steckenpferd und hat diese feinsinnige Wissenschaft für sich und nicht zuletzt für jedermann zur Lebenskunst erklärt. Mit ihren Büchern und Projekten schlägt sie liebevoll die Brücken zwischen Alltag und Aristoteles.



