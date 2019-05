FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 24.05.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 273 (296) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 600 (910) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 7200 (7000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 850 (800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 295 (300) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS SAFECHARGE TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 436 (350) PENCE - CITIGROUP RAISES MITCHELLS & BUTLERS TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 325 (310) P - CORRECTED/JEFFERIES CUTS ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 6350 (6400) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3450 (3100) PENCE - 'HOLD' - FTSE INDICATED +0.23% TO 7248 (CLOSE: 7231.04) POINTS BY IG - GOLDMAN RAISES ROYAL MAIL TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 320 (360) PENCE - HSBC RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 4800 (4300) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES VODAFONE TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 160 PENCE - HSBC RESUMES MARKS & SPENCER WITH 'HOLD' - TARGET 250 PENCE - INVESTEC RAISES BRITVIC TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1025 (875) PENCE - INVESTEC RAISES CLOSE BROTHERS TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 1430 (1425) PENCE - JEFFERIES CUTS ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 4000 (4200) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES SHELL PRICE TARGET TO 3000 (2950) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 230 (250) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 5190 (5150) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM CUTS SANNE GROUP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 705 (625) PENCE - LIBERUM RAISES MITCHELLS & BUTLERS TO 'BUY' ('HOLD') - LIBERUM RAISES ROYAL MAIL TO 'HOLD' ('SELL') - LIBERUM RAISES SERCO GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 150 (130) PENCE - RBC CUTS B & M PRICE TARGET TO 425 (450) PENCE - 'TOP PICK' - RBC CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 250 (280) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC INITIATES BROOKS MACDONALD WITH 'SECTOR PERFORM' - TARGET 1945 PENCE - RBC RAISES ANGLO AMERICAN TO 'TOP PICK' ('OUTPERFORM') - TARGET 2350 (2250) P - RBC RAISES BREWIN DOLPHIN HLDGS TO 'TOP PICK' ('OUTPERFORM') - TARGET 390 PENCE - RBC RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 800 (760) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RPT/JPMORGAN CUTS NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 960 (1000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - UBS CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 250 (295) PENCE - 'NEUTRAL'



