Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR



Leonding (pta025/24.05.2019/11:00) - Mitteilung



1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Mag. Sebastian Wolf 2 Grund der Meldung a) Position/Status CFO b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Rosenbauer International AG b) LEI 529900DS2PAVS3K9RV51 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Aktie Instruments Kennung AT0000922554 b) Art des Geschäfts Erwerb von Aktien c) Preis(e) Volumen 41,30 EUR 382 41,30 EUR 51 d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 41,30 433 e) Datum des Geschäfts 23.05.2019 UTC+2 f) Ort des Geschäfts WIENER BOERSE AG MIC XWBO (Ende)



Aussender: Rosenbauer International AG Adresse: Paschinger Straße 90, 4060 Leonding Land: Österreich



ISIN(s): AT0000922554 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg; Freiverkehr in Düsseldorf, Berlin, Tradegate



